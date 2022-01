Neue Streaming-Highlights Januar 2022 (Filme & Serien)

In unserer Übersicht finden Sie alle Infos zu neuen Veröffentlichungen von Filmen, Serien, E-Books, Games und Podcasts der beliebtesten Streaming-Anbieter.

Netflix

Vikings: Valhalla

100 Jahre nach Handlungsende des Serienoriginals beginnt diese Spin-off-Saga über die Abenteuer der berühmtesten Wikinger in der Geschichte der Menschheit. || Staffel 1, ab 25.02.2022

Haus des Geldes

Ein Verbrechergenie manipuliert für seinen Plan die Polizei, wobei sich acht Diebe mit Geiseln in der spanischen Banknotendruckerei einschließen. || Staffel 5 -Teil 2, ab 03.12.2021

The Unforgivable

Sie wurde zwar aus dem Gefängnis entlassen, doch die Gesellschaft wird ihr niemals verzeihen. Nun sucht sie nach der kleinen Schwester, die sie einst zurücklassen musste. || Film, ab 10.12.2021

Emily in Paris

Die Marketing-Expertin Emily aus Chicago ergattert ihren Traumjob in Paris. Ein Abenteuer wartet, denn Arbeit, Freunde und Liebe erweisen sich als gehöriger Kulturschock. || Staffel 2, ab 22.12.2021

Ozark

Ein Finanzberater zieht mit seiner Familie aus Chicago in die Ozarks in Missouri. Im Kampf gegen einen Drogenbaron muss er in fünf Jahren 500 Mio. US-Dollar waschen. || Staffel 4, ab 21.01.2022

Sky

And Just Like That

Carrie, Miranda und Charlotte sind schon seit über 20 Jahren befreundet. Gegenseitig halfen sie einander, ihr kompliziertes Leben in New York zu meistern und mit den Herausforderungen, Niederlagen und Triumphen in Liebe und Karriere fertig zu werden. Dabei plauderten sie erfrischend offen über Sex, Männer, Schuhe und alles andere, was sie beschäftigte. || Staffel 1, ab 09.12.2021

Fast & Furious 9

Dom Toretto ist abgetaucht und genießt mit Letty und seinem Sohn Brian das ruhige Leben auf dem Land. Doch Dom und Letty wissen sehr genau: Ihr friedliches Idyll ist ständig in Gefahr. Dom muss sich seiner Vergangenheit stellen, um die Menschen zu schützen, die er am meisten liebt. Und so bringt er noch einmal seine Crew zusammen, um eine weltweite, extrem gefährliche Verschwörung zu stoppen. || Film, ab 10.12.2021

The Good Doctor

Shaun und Lea kehren aus Guatemala zurück. Der Verlust ihres ungeborenen Babys macht ihnen noch immer zu schaffen. Zudem steht ihre Verlobungsparty an. Doch Lea fühlt sich bald mit den Vorbereitungen für die Hochzeit überfordert. In der Klinik behandelt das Team einen kleinen Jungen mit Krebs, dessen Ursache zunächst rätselhaft bleibt. Mateo und Lim wollen auch nach ihrer Rückkehr aus Guatemala zusammenbleiben. Wenn da nicht Mateos Dämonen aus seiner Vergangenheit in den USA wären… || Staffel 5, ab 14.12.2021

Disney+

Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!

Jeff Kinneys urkomische und extrem beliebte Buchreihe wird im brandneuen animierten Abenteuer „Gregs Tagebuch: Von Idioten umzingelt!“ zum Leben erweckt. Wir begleiten den dürren, aber ehrgeizigen Greg Heffley bei seinen urkomischen und verhängnisvollen Taten bei dem Versuch, eine der furchteinflößendsten und peinlichsten Erfahrungen im Leben eines Kindes zu überstehen: die Mittelschule. Greg tut alles, um die Zeit nach der Grundschule trotz der Rowdys und vorpubertären Mädchen zu überleben, doch er fühlt sich immer noch unsichtbar. Als sein Versuch, „dazuzugehören“ nach hinten losgeht, lernt Greg bald die wahre Bedeutung von Freundschaft zu schätzen. || Film ab, 03.12.2021

Eternals

Der Film folgt einer Gruppe Helden und Heldinnen, die die Erde bereits seit Anbeginn der Menschheit beschützen. Als monströse Kreaturen namens Deviants, die lange Zeit verschollen geglaubt waren, auf mysteriöse Weise zurückkehren, sind die Eternals gezwungen, ihre Kräfte erneut zu vereinen, um die Menschheit zu verteidigen. || Film, ab 12.01.2022

prime video

Hotel Transsylvanien: Eine Monster Verwandlung

Draku und seine Monsterfreunde sind zurück für ein brandneues Abenteuer, das Draku vor seine bisher furchteinflößendste Aufgabe stellt. Als Van Helsings mysteriöse Erfindung „Der Monsterfizierungsstrahl“ außer Kontrolle gerät, werden Draku und seine Monsterkumpel in Menschen verwandelt und Johnny wird zum Monster! In ihren neuen falschen Körpern müssen sich Draku, der seiner Superkräfte beraubt ist, und der übermütige Johnny, der jetzt das Leben als Monster genießt, zusammentun und in einem Wettlauf gegen die Zeit um die ganze Welt reisen, um ein Heilmittel zu finden, bevor es zu spät ist und bevor sie sich gegenseitig in den Wahnsinn treiben. || Film, ab 14.02.2022

The Expanse

Die sechste und finale Staffel von The Expanse beginnt mit dem Sonnensystem im Krieg, als Marco Inaros und seine Freie Marine weiterhin verheerende Asteroidenangriffe auf die Erde und den Mars starten. Während die Spannungen des Krieges und der gemeinsame Verlust die Besatzung der Rocinante auseinander zu reißen drohen, wagt Chrisjen Avasarala einen kühnen Schritt: Sie schickt die ehemalige Marinesoldatin Bobbie Draper auf eine geheime Mission, die das Blatt wenden könnte. || Staffel 6, ab 10.12.2021