Neue Streaming-Highlights MÃ¤rz 2022: Filme & Serien

In unserer monatlichen Übersicht finden Sie alle Infos zu neuen Veröffentlichungen von Filmen und Serien!

Netflix

Vikings: Valhalla

100 Jahre nach Handlungsende des Serienoriginals beginnt diese Spin-off-Saga über die Abenteuer der berühmtesten Wikinger in der Geschichte der Menschheit. || Staffel 1, ab 25.02.2022

Der Tinder-Schwindler

Der Tinder-Schwindler erzählt die faszinierende Geschichte eines dreisten Betrügers, der sich bei Tinder als wohlhabender Playboy ausgab, und der Frauen, die ihn zur Strecke brachten. || Film, ab 02.02.2022

Disenchantment

Auch im vierten Teil von Matt Groenings Fantasy-Animationsserie „Disenchantment“ dreht sich alles um die Missgeschicke der trinkfesten Königin Bean, ihres temperamentvollen Elfenkameraden Elfo sowie ihres persönlichen Dämons Luci.Auch im vierten Teil von Matt Groenings Fantasy-Animationsserie „Disenchantment“ dreht sich alles um die Missgeschicke der trinkfesten Königin Bean, ihres temperamentvollen Elfenkameraden Elfo sowie ihres persönlichen Dämons Luci. || Staffel 4, ab 09.02.2022

Inventing Anna

In Inventing Anna geht es um eine ehrgeizige Journalistin, die den Fall der Anna Delvey recherchiert, einer auf Instagram verehrten, reichen deutschen Erbin, die der Elite von New York die Herzen stahl – und deren Geld. Aber ist Anna nun die größte Betrügerin New Yorks oder schlicht eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums? Anna und die Reporterin beginnen eine schwarzhumorige Hassliebe zueinander, während Anna auf ihren Prozess wartet und die Journalistin im Wettlauf mit der Zeit die Frage beantworten will: Wer ist Anna Delvey? Als Inspiration für die Serie diente der im New York Magazine veröffentlichte Artikel „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People“ von Jessica Pressler. || Staffel 1, ab 11.02.2022

Sky

Der Pass

Die Jagd auf den „Krampuskiller“ hat Spuren in der Psyche von Kriminalbeamtin Ellie Stocker (Julia Jentsch) hinterlassen und ihr österreichischer Kollege Gedeon Winter (Nicholas Ofzcarek) liegt im Koma. Als eine junge Touristin in der Nähe von Salzburg tot aufgefunden wird, müssen die deutsche und die österreichische Kriminalpolizei erneut zusammenarbeiten. || Staffel 2, ab 21.01.2022

A Discovery of Witches

Basierend auf dem letzten Buch der Romanreihe von Deborah Harkness kehren Vampir Matthew (Matthew Goode) und Hexe Diana (Teresa Palmer) in die Gegenwart zurück, um das „Buch des Lebens“ zu finden, bevor es zu spät ist. || Satffel 3, ab 01.02.2022

Diese Ochsenknechts

Sie sind aus der deutschen und österreichischen Medienwelt nicht wegzudenken – „Diese Ochsenknechts“! Wie sieht ihr Familienleben abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter aus? Bei Sky gewährt die Vier-Generationen-Familie mit der aufwändig produzierten Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ erstmals intime, unverfälschte und exklusive Einblicke. || Staffel 1, ab 21.02.2022

Disney+

The Walking Dead

Während sich ein Teil der Gruppe im Kampf auf Leben und Tod gegen die Reapers befindet, wird die Gruppe in Alexandria von Mutter Natur mit sintflutartigen Regenfällen auf eine harte Probe gestellt. Die Welt bricht sprichwörtlich zusammen. Inzwischen ist das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch wie es scheint. Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern. || Staffel 11, ab 21.02.2022

The French Dispatch

Dem visionären Kopf von Wes Anderson entspringt mit „The French Dispatch“ ein filmisches Meisterwerk, das eine Sammlung von Geschichten aus der letzten Ausgabe einer amerikanischen Zeitschrift in der fiktionalen französischen Stadt Ennui-sur-Blasé zum Leben erweckt. Eine Vielzahl an weltweit gefeierten Stars strahlen in diesem Liebesbrief an den Journalismus! || Film, ab 23.02.2022

Rot

ROT erzählt die Geschichte von Mei Lee, einer selbstbewussten, etwas tollpatschigen 13-Jährigen, die zwischen der pflichtbewussten Tochter und dem Chaos der Jugend hin und her gerissen ist. Ihre beschützende, wenn nicht leicht übermächtige Mutter Ming ist immer in der Nähe ihrer Tochter – eine unangenehme Realität für den Teenager. || Film, ab 13.03.2022

prime video

Reacher

Als Ex Militärpolizist Jack Reacher wegen eines Mordes, den er nicht begangen hat, verhaftet wird, findet er sich inmitten einer tödlichen Verschwörung korrupter Polizisten, dubioser Geschäftsleute und intriganter Politiker wieder und muss herausfinden, was in Margrave, Georgia, vor sich geht. Die erste Staffel von Reacher basiert auf dem internationalen Bestseller Größenwahn von Lee Child. || Staffel 1, ab 04.02.2022

The Marvelous Mrs.Maisel

Es ist 1960 und Veränderung liegt in der Luft. Midge, die ihre Stand-up-Comedy perfektionieren will, findet ein Engagement mit völliger kreativer Freiheit. Doch ihre Hingabe an ihr Handwerk und die Orte, an die jenes sie führt, erzeugen eine Kluft zwischen ihr und ihrer Familie und Freunden. || Staffel 4, ab 18.02.2022