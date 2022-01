Die neuesten Produkte aus der Technik-Welt

Anker Nebula Cosmos Max 4K Beamer

Mit dem Nebula Cosmos Max hat der britische Elektronikkonzern Anker einen Beamer in seinem Sortiment mit dem Film-Fans voll auf ihre Kosten kommen. Er projiziert die Inhalte in gestochen scharfer Bildqualität in einer frei einstellbaren Größe von 75 bis 150 Zoll. Mithilfe der Autofokus-Funktion wird das Bild auf jeder Leinwand im Handumdrehen scharf gestellt. Für einen optimalen Klang sind vier 10 Watt Lautsprecher verbaut, die laut Herstellerangaben für einen raumfüllenden Sound samt Kinoatmosphäre sorgen sollen. Chromecast ist ebenfalls mit an Bord, sodass auch Inhalte vom Smartphone problemlos gestreamt werden können. Gesteuert wird der Beamer wahlweise via Fernbedienung, Smartphone oder per Google Assistant-Sprachbefehl.

Preis: EUR 1.399,90 / Maße / Gewicht: 350 x 250 x 100 mm / 3,3 kg / Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel / Projektionsfläche: 75 bis 150 Zoll / Konnektivität: Bluetooth, WLAN, USB-A, HDMI / Features: Chromecast, Autofokus, Google Assistant / bit.ly/sm_cosmosmax

Zihyun Smooth-X2

Für all jene, die gerne Selfies und Videos drehen, entpuppt sich der Smooth-X2 des chinesischen Herstellers Zhiyun als zuverlässiger Begleiter. Das Nachfolgemodell des Smooth-X kann mittels Drehgelenk nicht nur in Windeseile platzsparend zusammenklappen, sondern auch dank des ausgeklügelten Verriegelungsmechanismus arretieren und in ein stabiles Stativ verwandeln.

Mithilfe der praktischen Smart-Follow-Funktion lässt sich das gewünschte Motiv stets im Mittelpunkt behalten. Hierfür wird dieses einfach auf dem Bildschirm des Smartphones per Fingertipp markiert.

Darüber hinaus hat Zhiyun dem Gimbal auch eine ausziehbare Teleskopstange spendiert, mit der er sich in einen 265 Millimeter langen Selfie-Stick verwandelt.

Preis: EUR 139,00 / Maße / Gewicht: 71 x 56 x 160 mm / 300g / Akkulaufzeit: ca. 3,5 Stunden / Ladezeit: rund 2 Stunden / Features: ausziehbare Teleskopstange, Smart-Follow-Funktion / bit.ly/sm_smooth-x2

PanzerGlass™ GraphicPaper®

Genauso wie bei den Smartphones ist auch bei Tablets das Display das zentrale Steuerungselement. Die größte Angst von Tablet-Besitzern ist deshalb eine Beschädigung des Bildschirms durch unsachgemäße Handhabung.

Abhilfe schaffen in einem solchen Fall Displayschutzfolien wie etwa das GraphicPaper® von PanzerGlass™. Die für verschiedene iPad-Modelle erhältliche Folie schützt zuverlässig vor Kratzern, Schmutz, Staub und Fingerabdrücken und lässt den Bildschirm immer wie neu erscheinen. Darüber hinaus ist es der Textur von Papier nachempfunden und somit ideal für kreatives Arbeiten, Schulaufgaben, Notizen, Skizzen, Zeichnungen oder einfach nur zum Spielen auf dem iPad. Damit sich das Schreiben und Zeichnen mit der angebrachten Schutzfolie auch tatsächlich wie auf Papier anfühlt, wurde es weltweit von Künstlern, Modedesignern, Illustratoren und sogar Kindern getestet. Außerdem verfügt das GraphicPaper® über eine antibakterielle Beschichtung sowie eine Entspiegelung, die Lichtreflexionen unterdrückt und die Tablet-Nutzung sogar bei hellem Sonnenlicht erleichtert. Die Montage ist – wie bei allen Schutzgläsern und -folien der Marke PanzerGlass™ üblich – sehr einfach und mit den im Lieferumfang enthaltenen Reinigungsutensilien lässt sich das Display zuverlässig von sämtlichen Verunreinigungen befreien.

Hohe Auszeichnung

Auf dem diesjährigen CES Innovation Awards Programm-Wettbewerb, der Jahr für Jahr herausragendes Design und Technik in 27 Produktkategorien im Bereich Verbrauchertechnologie auszeichnet, konnte das GraphicPaper® von PanzerGlass™ die Fachjury besonders überzeugen und wurde mit dem CES Innovation Award 2022 ausgezeichnet.

Erhältlich für: iPad Pro 11 (2020/2021), iPad Air (2020) / Preis: EUR 34,95 / bit.ly/sm_graphicpaper

SilverBulletCase

Der sichere und hygienische Schutz für Ihr Smartphone. Das SilverBulletCase zeichnet sich nicht nur durch eine hohe Bruch- und Kratzfestigkeit nach Militärstandard aus, es ist auch mit einer antibakteriellen Beschichtung ausgestattet, die nachweislich bis zu 99,99 % der häufigsten Oberflächenbakterien abtötet.

Erhältlich für: alle iPhones der 13er-Serie / Preis: EUR 29,95 / bit.ly/sm_silverbulletcase

SPRAY Twice A Day

Im Vergleich zu vielen Alternativen basiert das antibakterielle und viruzide Reinigungsspray auf Wasser und enthält ausschließlich natürliche Wirkstoffe. PanzerGlassTM verzichtet bewusst auf Alkohol, Ammoniak, Phosphate und Parabene, um empfindliche Oberflächen, wie etwa die oleophobe Beschichtung von Displays, bestmöglich zu schützen.

Preis 8 ml: EUR 5,21 / Preis 30 ml: EUR 7,46 / Preis 100 ml: EUR 11,21 / Preis 100 ml plus 8 ml: EUR 14,96 / bit.ly/sm_spraytwiceaday

Amazfit GTS 3

Rein optisch erinnert die GTS 3 sehr stark an die Apple Watch. Mit einem Preis von 150 Euro ist sie jedoch wesentlich günstiger als die Uhr mit dem Apfellogo. Neben 150 verschiedenen Sportmodi bietet die 8,8 Millimeter dicke und rund 24 Gramm schwere Amazfit-Smartwatch eine Schlafanalyse- und Messfunktion des Stressniveaus sowie eine 24-Stunden-Überwachung des Blutsauerstoffgehalts.

Die Smartwatch ist nicht nur ganz klassisch per Wischgesten bedienbar, sondern auch über die seitlich angebrachte Uhrkrone. Durch das Drehen an der Krone kann ganz einfach zwischen den einzelnen Apps und Funktionen gewechselt werden.

Ein Highlight der Uhr stellt die intelligente Erkennung und automatische Datenaufzeichnung von acht verschiedenen Sportarten dar.

Preis: EUR 149,90 / Maße / Gewicht: k.A. / 24,4 g / Display: 1,75“ AMOLED / Laufzeit: bis zu 12 Tage / Konnektivität: Bluetooth / Features: 150 Sportmodi, Schlaftracking, steuerbar per Uhrkrone / bit.ly/sm_gts3

Xiaomi Mesh System AX3000

Für das heimische WLAN-Netz hat Xiaomi ein aus zwei Modulen bestehendes Mesh-System in seinem Produktportfolio, das laut eigenen Angaben eine Fläche von bis zu 4.000 Quadratmetern abdecken soll.

Dank des neuen WLAN-Standards WiFi 6 schafft das System eine Datenübertragungsrate von bis zu 2.976 Mbit pro Sekunde. Zur Einrichtung des WLAN-Netzes wird eines der beiden Mesh-Geräte per LAN-Kabel mit dem Modem verbunden. Das andere Modul kann frei in den eigenen vier Wänden platziert werden. Bei Bedarf lässt sich das System auch um weitere Module ergänzen. Die einzelnen Module stellen automatisch eine Verbindung zueinander her und sollen so für ein lückenloses WLAN-Netz sorgen. Dank smarter Mesh-Funktionen verbindet das System die Endgeräte stets mit jenem Zugangspunkt, der das stärkste Signal aufweist. Dies soll auch dann funktionieren, wenn man sich mit dem Tablet oder Smartphone durch das Eigenheim bewegt. Weitere WLAN-Funktionen wie OFDMA und Multi-User-MIMO sorgen dafür, dass das System mehrere Endgeräte gleichzeitig optimal mit Daten versorgt. Jedes der Xiaomi-Module verfügt neben einem Anschluss für die Verbindung mit dem Modem über drei Gigabit-LAN-Anschlüsse.

Preis: EUR 159,00 / Maße / Gewicht: 97 x 97 x 222 mm / k.A. / Konnektivität: WLAN, LAN / Features: WPA3-Verschlüsselung, OFMDA, Multi-User-MIMO / bit.ly/sm_meshsystemax3000

Canon Powershot PX

Als ganz persönlichen Privat-Fotograf bewirbt der auf Kameras spezialisierte Hersteller Canon seine PowerShot PX. Die Kamera ist in der Lage mit ihrem dreh- und schwenkbaren Objektiv vollkommen automatisch den Personen in der Umgebung zu folgen und so natürliche Stimmungen und Situationen festzuhalten.

Ein automatischer Aufnahmemodus sowie eine praktische Prioritätsfunktion sorgen zudem dafür, dass die Mini-Kamera selbstständig erkennt, wann sie den Auslöser betätigen muss. Alternativ lässt sich auch ein Schnappschuss via Sprachbefehl oder per Knopfdruck in der dazugehörigen App aufnehmen. Aufgrund ihrer kompakten Größe kann sie außerdem überall im Haus problemlos platziert werden.

Sämtliche Schnappschüsse und Videos lassen sich über die App betrachten. Zusätzlich bewertet die Anwendung alle Aufnahmen danach, wie gut sie gelungen sind und sortiert diese automatisch. In der App lassen sich zusätzlich jene Gesichter auswählen, die bei den Aufnahmen priorisiert werden sollen.

Preis: EUR 479,99 / Maße / Gewicht: 56,4 x 81,9 mm / 170 g / Auflösung: 11,7 Megapixel / Konnektivität: Bluetooth, WLAN, USB-C / Features: steuerbar per Sprachbefehl, automatische Motiverkennung / bit.ly/sm_powershotpx

Nokia QLED 4K UHD Smart TVs

Die Nokia QLED Smart TVs sorgen dank eingebautem Subwoofer und QLED-Technologie für ein besonderes Home Entertainment-Erlebnis. Letztere sorgt – im Vergleich zu klassischen LED-Fernsehern – aufgrund einer zusätzlichen Schicht mit sogenannten „Quantum Dots“ für gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder mit helleren und natürlich wirkenden Farben inklusive sattem Schwarz. Darüber hinaus sind QLED TVs in der Lage, deutlich mehr Farben als andere Fernsehgeräte darzustellen.

Die Nokia QLED Smart TVs ermöglichen durch Android TV und Google Play Store den Zugriff auf mehr als 7.000 Apps – darunter auch Netflix, Prime Video, YouTube und Disney+ sowie die Mediatheken zahlreicher Fernsehsender. So können Sie sich jederzeit Ihre Lieblingsfilme oder Shows bequem auf dem Fernseher ansehen. Alternativ lassen sich auch dank integriertem Google Chromecast Videos, Bilder, Musik und sonstige Inhalte vom Smartphone oder Tablet per Knopfdruck auf den TV-Bildschirm übertragen.

Für all jene, die zusätzlich zu dem Film- oder Fernsehgenuss auch noch spielen möchten, steht ein separater Gaming-Modus zur Verfügung. Der Controller oder die Tastatur können ganz einfach, mittels Bluetooth, mit dem Gerät verbunden werden. Dank Features wie Dynamic Contrast, UHD-Upscaling und einer Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden wird jedem Gamer ein atemberaubendes Erlebnis garantiert.



Um das optimale Fernseh- oder Gamingerlebnis aus jeder Perspektive genießen zu können, lässt sich der Standfuß nach links oder rechts drehen. Somit ist richtige Farbdarstellung aus jedem Blickwinkel garantiert.

Die ergonomisch geformte Bluetooth-Fernbedienung liegt nicht nur sehr gut in der Hand, ihre Tasten sind außerdem beleuchtet, sodass Sie auch in dunklen Räumen immer den richtigen Knopf finden.



Neben der 65 Zoll großen Variante sind die Nokia QLED Smart TVs auch mit einer Bildschirmdiagonale von 58 Zoll erhältlich. Weitere Modelle in unterschiedlichen Größen – von 43 bis 70 Zoll – werden in den kommenden Wochen auf den Markt gebracht.

Technische Daten 65 Zoll-Modell:

Preis: EUR 1.199,90 / Maße / Gewicht: 1452 x 240 x 873 mm / 22 kg / Display: 65“ / Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel / Konnektivität: Bluetooth, WLAN, USB, HDMI, LAN / Features: Chromecast, Google Assistant, drehbarer Standfuß, Android TV / nokia.streamview.com/Produkte/QLED/

