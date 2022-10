ZubehÃ¶r aus erster Hand

Zubehör aus erster Hand Sponsored Post

Warum immer mehr Menschen Produkte direkt beim Hersteller kaufen

Vor einigen Jahren war es gang und gäbe, dass Zubehör beim Smartphonekauf direkt im Shop, etwa beim Mobilfunker oder im Technikmarkt, in den Einkaufskorb wanderte. Das hat sich in den letzten Jahren doch stark gewandelt. Zumindest bei der jüngeren Zielgruppe der 18- bis 29-jährigen. Bereits zwei Drittel dieser Smartphone-Käufer besorgen sich das Zubehör für ihr Telefon inzwischen direkt bei einem Hersteller respektive dessen Onlineshop. Auch um die Wertschöpfung beim steuerzahlenden Händler zu belassen und nicht bei Internetriesen à la Amazon und Co.

Schnelle Wege

Das hat gleich mehrere Vorteile. Die Käufer haben die Möglichkeit, aus einem weitaus größeren Angebot zu wählen. Sie sind nicht darauf angewiesen, aus dem vorrätigen Bestand das kleinste Übel zu wählen, sondern greifen in der Regel auf einen großen Pool an verfügbaren Produkten zurück. Außerdem lassen sich viele Produkte individueller beschaffen, wie etwa Hüllen in der Lieblingsfarbe oder mit dem Muster nach Wahl.

Aber auch Verkäufer profitieren massiv von dieser Entwicklung. So ist es von großem Vorteil für die Hersteller, die gleichzeitig auch als Shopbetreiber auftreten, dass direkter Kundenkontakt besteht. So kann weitaus schneller auf Kundenwünsche, Feedback und auch Kritik eingegangen werden, als dies der Fall wäre, wenn noch ein Zwischenhändler im Spiel ist. Außerdem haben die Kunden die Möglichkeit, direkt mit dem Kundenservice des Herstellers zu sprechen – ebenfalls ein Vorteil. Lesen Sie dazu auch das Interview auf der rechten Seite.

Interview mit Simon Rouhany CEO 4smarts

Herr Rouhany, uns und vielen anderen fällt seit etwa einem Jahr auf, dass Sie als Hersteller auch einen eigenen Onlineshop für Endkunden anbieten. Wie kam es dazu?

4smarts ist seit seiner Gründung im Jahre 2014 als innovationsgetriebenes Unternehmen bekannt. Besonders sichtbar wird das bei unseren Produkten, bei denen wir häufig eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Oft erhält man Produkte bei uns zwei bis drei Jahre bevor sie sich im Massenmarkt durchsetzen.

Uns ist der klare Trend, direkt beim Hersteller zu kaufen, natürlich nicht entgangen. Immer mehr Menschen erwarten auch direkt den Hersteller bei Fragen kontaktieren zu können. Wir wussten, dass wir als mittelständischer Hersteller all diesen Menschen eine Lösung bieten müssen. So haben wir uns im Jahre 2020 dazu entschieden, den direkten Weg zum Endkunden zu suchen. Im Interesse der Endkunden, unserer Businesskunden und uns selbst als Hersteller. Im Jahr 2021 haben wir dann in einem Kraftakt alles nötige veranlasst um als Hersteller im D2C in gewohnter Qualität präsent zu sein.

Gehen Sie als Hersteller damit nicht in Konkurrenz mit Ihren bisherigen Kunden, den Resellern?

Nein. Tatsächlich profitieren unsere Reseller von unserer D2C-Strategie. Bei Fragen zu unseren Produkten können sie nun direkt an den Kundenservice von uns verweisen. Auch nimmt die Qualität unserer Produkte auf Grund des direkten Feedbacks von Kunden deutlich zu. All das war vorher nicht möglich. Wir konkurrieren nicht mit unseren Resellern, sondern schließen die Lücke zu den Kunden, die direkt beim Hersteller einkaufen möchten. Die intensive Zusammenarbeit mit Resellern jetzt und in Zukunft ist immer noch unsere Top-Priorität.

Was waren die größten Herausforderungen als Hersteller für Sie, auch im D2C Bereich aktiv zu werden?

Das B2B-Geschäftsfeld ist hinsichtlich Logistik, Buchhaltung, Kundenservice und Produktdaten sehr unterschiedlich zum D2C-Geschäftsfeld. Im B2B versenden wir international meist viele Paletten pro Auftrag. Retouren werden einfach mit zukünftigen Einkäufen verrechnet. Als Kundenservice steht ein fester, persönlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Im D2C-Bereich ist das anders. Wir müssen kleine Pakete in einer sehr effizienten Art versenden können. Die Mehrwertsteuern werden pro Land anders berechnet und im Kundenservice zählt schnelle Reaktionszeit mehr, als ein direkter Ansprechpartner.

Wir mussten es schaffen, beide Geschäftsfelder mit einem IT-System abzubilden und einige logistische Prozesse umstrukturieren. Wir haben im Jahr 2021 viel Zeit damit verbracht, ein neues ERP-System einzuführen. Wir mussten Prozesse neu denken und den Mindset unseres Unternehmens ändern. Es dauert immer ein bisschen, bis die neue Denkweise im Unternehmen etabliert ist. Wir haben dafür alle unsere Mitarbeiter geschult und zahlreiche Meetings und Teamevents abgehalten, um diesen Change Prozess zu meistern. Jeder hat sich aktiv in der Umgestaltung beteiligt. Wir haben das gemeinsam geschafft.

Inwiefern profitiert 4smarts davon, auch im D2C Bereich aktiv zu sein?

Wir haben als Hersteller die Möglichkeit, zumindestens online den Auftritt unseres Unternehmens zu bestimmen. So listen wir die Produkte auf verschiedenen Kanälen und erzeugen ein einheitliches Bild unserer Marke. Außerdem erhalten wir direktes Feedback von Kunden, was uns in der Produktentwicklung eindeutig hilft. Nicht zuletzt verstehen wir die Herausforderungen unserer Businesskunden besser und können diese viel besser unterstützen.

Wie sieht die Zukunft von 4smarts aus? Was werden Sie als nächstes tun?

Das Fundament für die Zukunft wurde geschaffen. Wir schöpfen derzeit noch nicht alle Potenziale aus, die sich durch die Umstrukturierung ergeben haben. In Zukunft werden wir noch deutlicher als Marke in Erscheinung treten und unser Markenimage stärker selbst prägen.

Diese positive Entwicklung soll unseren Businesspartnern zu Gute kommen, die unsere Marke als Zugpferd in ihr Sortiment aufnehmen. Als Hersteller möchten wir allen Endkunden einen hervorragenden Service bieten. Hier sind wir schon ziemlich gut, was unsere Bewertungen bei Trustpilot deutlich zeigen.

-20 % Rabattcode: Smartphonemagazin

20 % Rabatt auf alle nicht reduzierten Produkte