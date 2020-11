Home Office: Die besten Gadgets fÃ¼r die Arbeit von Zuhause aus

Home Office: Die besten Gadgets für die Arbeit von Zuhause aus Philipp Lumetsberger

Hier stellen wir Ihnen die praktischsten Gadgets fürs Home Office vor:

Frischluftspender | Blueair Classic 280i

Der Blueair Luftfilter befreit die Raumluft zuverlässig von Staub, Schimmel, Viren, Bakterien, Zigarettenrauch und sonstigen Verunreinigungen. Der Classic 280i ist für eine Raumgröße von bis zu 26 Quadratmetern geeignet. Bei Räumen in dieser Größenordnung schafft das Gerät 5 Luftumwälzungen pro Stunde. Für größere Innenräume hat der schwedische Hersteller allerdings auch weitere Luftreiniger in seinem Sortiment. Gesteuert wird der Luftreiniger wahlweise über das Bedienfeld, das sich hinter einer Abdeckung verbirgt, oder über die dazugehörige Blueair-App. Letztere ist auch vonnöten, wenn Sie das Gerät in das heimische WLAN-Netz integrieren möchten. Laut der Anwendung ist die Einbindung innerhalb von fünf Minuten abgeschlossen. In unserem Test benötigten wir jedoch mehr als die angegebene Zeit. Dafür funktionierte der Vorgang bereits beim ersten Versuch.

Drei verschiedene Reinigungsstufen stehen dem Nutzer zur Verfügung, wobei das Gerät auf der niedrigsten Stufe besonders leise ist. Auf der dritten und höchsten Stufe ist der Classic 280i hingegen besonders laut. Die Automatik-Funktion, bei der das Gerät automatisch die Reinigungsleistung je nach vorherrschender Luftverschmutzung erhöht bzw. senkt, funktioniert ausgezeichnet.

Ein Highlight des Luftreinigers stellt definitiv die dazugehörige App dar: Neben Informationen zur Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und dem Status des Filters liefert die Anwendung im Minutentakt Daten zur Luftverschmutzung. Sogar detaillierte Infos zur Luftqualität außerhalb der eigenen vier Wände sind über die App einsehbar.

Preis: EUR 505,99 / Maße / Gewicht: 533 x 432 x 209 mm / 11 kg / Steuerbar per: Tasten, App / Features: Automatik-Funktion, permanente Überwachung der Luftqualität, drei Reinigungsstufen / Link: bit.ly/sm_blueair

Note: Sehr Gut

Großer Stauraum | Hama Notebook-Rucksack „Perth“

Zuverlässiger Schutz und ein ansprechendes Design findet sich im Hama Perth Rucksack wieder. Dieser wird in zwei verschiedenen Größen, für bis zu 15,6 Zoll und 12,9 Zoll Notebooks, angeboten. Die Farbe kann zwischen schwarz, grau, dunkelblau und beige gewählt werden.

Das Notebook wir im Rucksack noch mit einem Klettband fixiert und verrutscht auch nach längerem Tragen nicht. Weitere Gegenstände finden im Inneren noch genug Platz.

An der Außenseite kann eine Trinkflasche platziert werden und auf der Rückseite befindet sich ein Geheimfach um persönliche Gegenstände zu verstauen.

Preis: EUR 79,99 / Maße / Gewicht: 30 x 10 x 45 cm / 640 g / Farben: schwarz, grau, dunkelblau, beige / Features: Geheimfach, höhenverstellbare Schultergurte, zusätzlicher Tragegriff / Link: bit.ly/sm_perth

Note: Sehr Gut

Hochwertiger Blaulichtfilter | Swiss Optic Ultima RS Brillenläser

Viele Stunden am Tag verbringen wir mit dem Blick in elektronische Geräte. Egal ob Computer, Smartphone, Tablet oder Fernseher, all diese Geräte besitzen beleuchtete Bildschirme und strahlen Blaulicht aus.

Dieses Licht kann unsere Augen schädigen und langfristig dazu führen, dass wir schlechter sehen. Aus diesem Grund sollten Sie sich davor bestmöglich schützen. Der beste Weg hierfür sind Brillen mit Blaulichtfilter.

Bei Hartlauer erhalten Sie Brillengläser mit integriertem, unsichtbarem Blaulichtfilter für jede Glaskategorie.

Nähere Informationen: optik.hartlauer.at

Smarte Lichtquelle | InLine Smart Home LED Tischleuchte

Die LED-Tischlampe kann nicht nur über die Tasten bedient werden, sondern auch via Smartphone-App und sogar per Sprachbefehl. Die Einbindung in das WLAN-Netz ist mithilfe der dazugehörigen App in wenigen Minuten erledigt. Per Knopfdruck lässt sich die Farbtemperatur (kaltweiß, natürlich, warmweiß) verändern, sowie das Licht dimmen. Im Standfuß ist neben einem USB A-Anschluss eine Qi-Ladefläche verbaut, mit der das Smartphone jederzeit kabellos aufgeladen werden kann.

Preis: EUR 35,99 / Maße / Gewicht: 340 x 170 x 435 mm / 445 g / Steuerbar per: Tasten, App, Sprachbefehl / Features: USB-Anschluss, Qi-Ladestation, dimmbares Licht / Link: bit.ly/sm_inlinelampe

Note: Sehr Gut

Schreibtischlampe | BenQ ScreenBar

Die ScreenBar mit den Maßen 45 x 9 x 9,2 cm wird direkt auf dem Monitor

platziert und per USB-Anschluss mit Strom versorgt. Die Lichtquelle lässt sich per Neigung schnell und einfach individuell anpassen. Der Monitor wird dabei nicht vom Licht direkt angestrahlt, sondern nur den Bereich davor optimal ausgeleuchtet. Die stufenlos einstellbare Farbtemperatur kann in einem Spektrum zwischen 2.700K und 6.500K reguliert werden. Die Lebensdauer gibt der Hersteller mit 50.000 Stunden an.

Preis: EUR 99 / Maße / Gewicht: 45 x 9 x 9,2 cm / 530 g / Lebensdauer: 50.000 Stunden / Features: regulierbare Farbtemperatur, einfache Montage / Link: bit.ly/sm_screenbar

Note: Sehr Gut