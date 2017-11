Kiosk war gestern – nun gibtâ€™s Readly

Mit Readly haben Sie Ihr Arsenal an Fachzeitschriften und Magazinen stets griffbereit – jederzeit und an jedem Ort. 55.000 Ausgaben von mehr als 2.300 Magazintiteln stehen zum sofortigen Abruf auf das Smartphone, auf Tablets oder auf den PC zur Verfügung. Die Magazin-Flatrate ermöglicht darüber hinaus auch den Download der gewünschten Titel zum Offline-Lesen – etwa auf Reisen, wenn zeitweise kein Internet-Zugang zur Verfügung steht. In dem monatlichen Abo zum Preis von 9,99 Euro kann der Dienst auf bis zu fünf verschiedenen Geräten gleichzeitig genutzt werden. Dieses Extra ist besonders interessant für Familien, in denen einzelne Mitglieder ohne Aufpreis ihre eigenen Interessen verfolgen können.

Readly

Verfügbare Medien: >2.300

Verfügbare Ausgaben: >55.000

Gerätenutzung: max. 5 gleichzeitig

Lesemodi: online/offline

www.readly.com