WhatsApp: Kleines Update, großer Nutzen

Unlängst aktualisierten Facebooks Programmierer die iOS-Version von WhatsApp. Neben der Beseitigung kleiner Programmfehler („Bug Fixes“), integrierten die Mitarbeiter ein ganz besonderes Feature.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 8. März 2018