App-Review: Haven – Keep Watch

Hinter Haven verbirgt sich ein OpenSource-Projekt von US-Whistleblower Edward Snowden, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Sensoren des Smart­phones für die Sicherheit des Anwenders zu nutzen.

Die Telefonsensoren sind nämlich durchaus in der Lage, etwa zu erkennen, ob sich plötzlich eine weitere Person im Raum aufhält oder ob ungewöhnliche Aktivitäten im direkten Umfeld des Smartphones stattfinden. Dann fertigt die App Fotos an und speichert diese lokal auf dem Smartphone und sendet eine Benachrichtigung an ein anderes Gerät. Mit einem Zweithandy dient Haven daher auch als Alarmsystem.

Hier downloaden