Virtueller FKK-FÃ¼hrer auf dem Handy – NATURI.SM

FKK ist immer noch bei vielen Deutschen sehr beliebt. Gleichwohl ist es wenig ratsam, an jedem beliebigen Ort blankzuziehen. Bei der Suche nach geeigneten Plätzen ist nunmehr diese App behilflich. Egal, ob Sie nun einen lauschigen Baggersee suchen, dafür vorgesehene Strandabschnitte oder gar ganze Nudisten-Ressorts: Über 1.600 Ziele auf dem ganzen Globus sind in dieser App versammelt und können dank der Navigations-Funktion leicht gefunden werden. Die Navigation ist dabei mit der von Google Maps identisch. Lediglich die speziellen POIs wurden in dieser App entsprechend ergänzt.

