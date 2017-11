App-Review: myPoster Sponsored Post

Ganz einfach Ihre Bilder vom Smartphone in eine Bilderbox bringen oder eine Fotocollage aus Ihren Lieblingsfotos gestalten. Das geht mit der myposter App! Durch die benutzerfreundliche Bedienung können Sie Ihre schönsten Bilder in ein Kunstwerk zum Anfassen verwandeln.

Große Auswahl und innovative Produkte

Auf dem Start-Screen finden Sie eine Übersicht über die gesamte myposter Produktpalette, die Sie sich mit Hilfe von Bildern gut vorstellen können. Bei allen Produkten können Sie Dimensionen, Wunschgröße und Anzahl an Bildern bestimmen. Zum Geburtstag für einen Freund eignet sich beispielsweise die Bilderbox. Hier wird die gemeinsame Zeit auf bis zu 120 Fotos festgehalten. Smart daran sind nicht nur die stylischen Bilder, sondern auch die Boxen.



Ein besonderes Highlight der App ist der Collagen-Designer. Hier finden Sie viele verschiedene Layoutdesigns oder fügen Sie einen Text ein. Die Collage können Sie mit hoher Auflösung digital speichern. Sie lässt sich mit allen Produkten kombinieren. So können Sie diese auch als Poster oder Glasbild drucken lassen.

Praktische Vielfalt

Das Design d er App spricht aufgrund Ihrer Übersichtlichkeit sehr an. Als cooles Gimmick können Sie verschiedene Hintergründe für Ihre Bilder auswählen. Auf Fotos im Polaroid-Stil oder auf der Fotocollage können Sie Text einfügen. Bei der Auswahl der Fotos können Facebook- oder Instagram-Nutzer direkt auf diese Netzwerke zugreifen. So ersparen Sie sich das lästige Hochladen. Das bietet sich an, da man seine schönsten Erinnerungen oder Erlebnisse sowieso auf Facebook oder Instagram teilt. Derzeit bekommen Sie bei Ihrer ersten Bestellung über die App einen Willkommensrabatt von 15%.

Die myposter App überzeugt durch Ihr intuitives Design und lädt zum Gestalten Ihrer Bilder ein. Sie haben viel Auswahl bei der Bearbeitung Ihrer Fotos – sei es die Einbindung von Texten auf Bildern oder die umfangreiche Auswahl an Farben und Mustern. Die Fotos werden so noch individueller und man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen.