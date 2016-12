App-Review: Events from Facebook Hartmut Schumacher

App-Review: Events from Facebook Androidmag.de 4

Unternehmungslustig? Aber noch keinen rechten Plan, zu welchen Veranstaltungen du gehen könntest? Und mit welchen Freunden? – Dann hilft dir die App „Events from Facebook“ weiter. (kostenlos, ohne In-App-Käufe)

Die App „Events from Facebook“ listet erstens auf, an welchen Veranstaltungen deine Facebook-Freunde interessiert sind und für welche Veranstaltungen sie bereits zugesagt haben. Das ist noch nicht so besonders aufregend, denn diese Informationen findest du (ein klein wenig versteckt) auch in der eigentlichen Facebook-App.

Zweitens jedoch ist die App imstande, dir ganz allgemein bevorstehende Veranstaltungen anzuzeigen. Dabei darfst du nicht nur angeben, für welchen Zeitraum und für welche Stadt du dich interessierst, sondern kannst auch festlegen, welche Arten von Veranstaltungen in der Liste auftauchen sollen. Wenn dich also beispielsweise Sportveranstaltungen oder Theateraufführungen nicht so recht begeistern können, dann kannst du sehr leicht dafür sorgen, dass sie nicht unter den Vorschlägen erscheinen.

Und drittens bietet die App ein Register, in dem nicht nur deine ausgewählten Veranstaltungen auftauchen, sondern das (auf Wunsch) auch die Einträge von anderen Terminkalendern zeigt, die auf deinem Smartphone vorhanden sind. So behältst du stets die Übersicht über deine diversen sozialen und anderweitigen Verpflichtungen.

iOS-Oberfläche

Die Bedienungsoberfläche der App ist ein wenig gewöhnungsbedürftig – weil sie sich nicht an die Vorgaben hält, die für aktuelle Android-Smartphones und -Tablets gelten. Stattdessen ist sie weitestgehend identisch mit der Oberfläche der iOS-Version, die bereits Anfang Oktober erschienen ist. Letzten Endes aber erfüllt die Bedienungsoberfläche ihre Zwecke dennoch relativ gut.

Woher nehmen?

Hierzulande ist die Events-App zumindest derzeit noch nicht im Play Store verfügbar. Du kannst sie aber problemlos beispielsweise auf der Web-Site Apk Mirror herunterladen und dann installieren. Die Bedienungsoberfläche liegt zwar nur in englischer Sprache vor, die App sträubt sich aber nicht dagegen, auch Veranstaltungen in Deutschland aufzulisten.

Fazit

Die App „Events from Facebook“ stellt eine recht bequeme Möglichkeit dar, die Veranstaltungspläne deiner Freunde in Erfahrung zu bringen und selber neue interessante Veranstaltungen zu finden.