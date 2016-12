App-Review: Friendly for Facebook Johannes Gehrling

Androidmag.de 5

Entwickler Friendly App Studio bietet mit Friendly for Facebook eine App für das soziale Netzwerk an, die nicht nur schlank ist und hübsch aussieht – sie ist obendrein auch noch praktischer und funktionsreicher als die offizielle App des blauen Giganten aus Menlo Park (kostenlos, erweiternde In-App-Käufe).

Wer kennt es nicht: Die Timeline bei Facebook zeigt mittlerweile mehr Werbung als Content an und beansprucht noch dazu für sich, dank angeblich toller Algorithmen viel besser zu wissen, was der Nutzer sehen will – die offizielle App macht dieses Spiel natürlich mit, geht es für das Unternehmen dabei doch um Werbeeinnahmen. Mit der alternativen Anwendung Friendly for Facebook bekommst du die Macht über deinen Newsfeed zurück.

In jeder Hinsicht besser als das Original

Zu diesem Zweck kannst du nicht nur zwischen Hauptmeldungen und neuesten Meldungen auswählen, sondern von dir festgelegte Keywords hervorheben oder sogar ganz ausblenden, das „Personen, die du vielleicht kennst“-Feature ausschalten und besonders interessant: Für einen einmaligen In-App-Kauf von 1,09 Euro einen App-internen Werbeblocker erwerben.

Ansonsten sieht die App der offiziellen von Facebook zum Verwechseln ähnlich und bietet auch alle sonst bekannten Funktionen. Zum Nachrichten-Schreiben brauchst du sogar nicht mal eine extra App wie den Messenger, denn auch das beherrscht Friendly – und als wäre das alles noch nicht genug, verbraucht der alternative Client auch noch weniger Akku als die offizielle App und bietet das Hinzufügen mehrerer Accounts an.

Fazit

Friendly for Facebook ist werbefrei, kostenlos und bietet. Die App macht den zusätzlichen Messenger überflüssig, sieht gut aus, ist flott, kann mehr als die offizielle App des Unternehmens und spart auch noch Akku. Bei all diesen Vorzügen fällt es schwer, noch Argumente für die klassische Facebook-App zu finden – die sehr gute durchschnittliche Bewertung in Googles Play Store untermauert das Ganze. Wenn du also viel in dem sozialen Netzwerk unterwegs bist und das auch gerne am Smartphone oder Tablet, dann schau dir diese App unbedingt mal an!