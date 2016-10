Apple: Werbung in den Suchergebnissen des App Store Hartmut Schumacher

Apple folgt dem Vorbild Googles und wird bald Anzeigen in der Suchergebnisliste des App Store erscheinen lassen.



Ab dem 5. Oktober wird Apple in seinem App Store Werbeanzeigen in der Liste der Suchergebnisse einblenden. Erkennbar sind diese „Search Ads“ für die Anwender an ihrem blauen Hintergrund.

Es gibt keine feststehenden Preise, die Entwickler für diese Anzeigen bezahlen müssen. Stattdessen gibt ein werbewilliger App-Entwickler an, wie viel er für ein Antippen seiner Anzeige bereit zu zahlen ist. Apple berücksichtigt bei der Berechnung des tatsächlichen Preises dann auch den Preis, den Anbieter von konkurrierenden Produkten zu zahlen bereit sind. Sinnvollerweise darf der App-Entwickler eine Höchstgrenze setzen.

Zumindest vorerst werden diese Anzeigen nur in den USA sichtbar sein – sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad.

Im Google Play Store ist es Software-Entwicklern bereits seit Juli 2015 möglich, die Anwender mit derartigen Anzeigen auf ihre Apps aufmerksam zu machen.

