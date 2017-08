WhatsApp: Bald auch Bezahlung via Messenger mÃ¶glich?

WhatsApp: Bald auch Bezahlung via Messenger möglich? Michael Derbort

In der Beta-Version 2.17.295 von WhatsApp ist ein neues Feature aufgetaucht, das offenkundig das Bezahlen über den beliebten Messenger ermöglicht, „WhatsApp Payments“ genannt. Wie üblich steht in den Sternen, ob und wann dergleichen auch in unseren Breitengraden verfügbar sein wird.

Zahlungsverkehr über Indien

Den aktuellen Screenshots ist zu entnehmen, dass der Transfer über den Dienstleister UPI (Unified Payments Interface) läuft, ein Anbieter der in Indien ansässig ist. Bevor der Nutzer zur Zahlung schreiten kann, muss er erst den AGB von WhatsApp und UPI zustimmen. Aufgrund des Firmensitzes des Zahlungsanbieters wird vermutet, dass dieses neue Feature zuerst in Indien getestet wird.

Ob und in welchem Umfang WhatsApp diesen Service weiterverfolgen wird, ist derzeit völlig unklar.

Quelle: WhatsAppBetaInfo