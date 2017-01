Gifs auch auf WhatsApp suchen und teilen! Lisa Reithner

Das neue Update für WhatsApp soll eine Gif Bibliothek beinhalten!In Zukunft können wir also auf dem beliebten Messenger auch Gifs suchen und teilen. Dies jedoch ist nicht die einzige Erneuerung die das nächste Update zur Verfügung stellt. Bilder an Freunde zu versenden wird nämlich um einiges leichter werden. Statt wie bisher nur 10 Fotos am Stück zu versenden werden wir zukünftig bis 30 Bilder auf einmal teilen können!