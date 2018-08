Neue A1 TV Pakete A1 TÃ¼rkÃ§e TV, A1 Balkan TV und A1 Pink TV ab sofort verfÃ¼gbar

Mehr Auswahl für Türken, Bosniaken, Kroaten und Serben

Egal in welcher Sprache, ob im Internet, am Smartphone oder ganz klassisch am TV-Gerät: Fernsehen ist eine der Lieblingsbeschäftigungen der Österreicher. Dank der neuen Sender-

pakete „A1 Türkçe TV“, „A1 Balkan tv“ und „A1 PINK TV“ bietet A1 nun speziell für türkisch, serbisch, kroatisch und bosnisch sprechende Kunden noch mehr Auswahl an.

„A1 Türkçe TV“ und „A1 Balkan tv“ sind im ersten Monat gratis, danach kosten sie monatlich jeweils 6,90 Euro. Für die Premium-Sender des Pakets „A1 PINK TV“ verlangt der Netzbetreiber monatlich 14,90 Euro.

Die drei neuen Pakete gibt es ohne Bindung und sind monatlich kündbar. Zudem sind die beliebten Features von A1 TV auch bei den neuen Angeboten inkludiert. Darunter fallen zum Beispiel das sieben Tage lange Nachholen von verpassten Sendungen, das Pausieren von Live-Übertragungen, der Neustart von bereits laufenden Sendungen und die Aufnahme von bis zu zehn Stunden Programm.

Rechts haben wir für Sie sämtliche in den Paketen enthaltenen Fernsehsender zusammengefasst.

PAKETE IM ÜBERBLICK

A1 Türkçe TV

ATV Avrupa, CNN TÜRK, TRT 1 Avrupa HD, Euro Star, Show Turk, Euro D, TV8 Int,

A Spor HD, beIN Movies Turk HD,

TRT Çocuk HD, TRT Müzik, TRT Spor HD,

TRT Belgesel HD

A1 Balkan TV

Nova TV, ATV, Prva Srpska TV, FTV, RTRS, DM SAT, CMC TV, RTS 1, RTL Kockica,

RTL 2 Croatia, Happy TV, O2.TV, ELTA 1 HD,

OTV Valentino, BHT 1

A1 Pink TV

Pink Extra, Pink Film, Pink Kids, Pink Music, Pink Plus, Pink Reality, Pink Folk