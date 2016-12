Samsung Galaxy S8 erst im April 2017? Johannes Gehrling

Je näher der Release eines Samsung-Flaggschiffs rückt, desto mehr Gerüchte kursieren um das neue Gerät – jetzt aufgetaucht: Ein Report von SamMobile, nach dem das Galaxy S8 angeblich später als sonst üblich erscheint.

Für gewöhnlich hat das südkoreanische Unternehmen das bzw. die neuen S-Modelle immer in zeitlicher und örtlicher Nähe zum Mobile World Congress in Barcelona im Februar vorgestellt. Laut dem Report von SamMobile wird es diesmal aber ein eigenständigeres Event in New York City geben – dafür erst im April.

Koh Dong-Jin, seines Zeichens Präsident der Sparte Samsung Mobile, erklärte diesen Schritt damit, dass die Kunden nach dem Debakel um das Note 7 erst wieder Vertrauen in die Marke gewinnen müssen. Außerdem betonte er, wie wichtig es sei, Details zum neuen Flaggschiff bis zur Vorstellung geheim zu halten.

Dennoch brodelt die Gerüchteküche, wie in der Branche eben üblich, schon seit Monaten – zuletzt immer heftiger: Als relativ sicher gilt, dass es erneut zwei Modelle in unterschiedlichen Größen geben wird – zudem kommt das S8 natürlich mit einem potenteren Innenleben als sein Vorgänger daher. Interessanter ist da schon der vermutete neue Fingerabdrucksensor: Der soll nämlich auch durch Glas funktionieren und somit ein Design ohne physische Buttons ermöglichen, außerdem kann er echte von gefälschten Abdrücken unterscheiden. Auch von einer neuen Touchscreen-Technologie ist die Rede, die eine noch dünnere Bauweise als bisher ermöglichen soll.

