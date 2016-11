Alpha: Smarte Drohne Ã¼berwacht das Eigenheim

Die nächste Stufe der Heimüberwachung? Die „Alpha“, eine smarte Security-Drohne, überwacht auf Wunsch automatisch das Anwesen des Nutzers. Wir haben ein cooles Video für euch, dass die Funktionsweise zeigt.

Wir fassen kurz zusammen, wie das smarte Teil funktioniert: Der Nutzer steckt sein Anwesen mit speziellen Sensoren ab, die dann vollautomatisch nach Bewegungen tracken. Werden Einbrecher oder sonstige unbefugte Eindringlinge entdeckt, macht sich die Alpha auf den Weg. Der Nutzer bekommt eine Benachrichtigung und kann in Echtzeit verfolgen, was die Drohne macht. Und: Über die eingebauten Lautsprecher des Quadcopters ist es sogar möglich, direkt mit den Einbrechern in Verbindung zu treten. Die Aufnahmen werden natürlich gespeichert, um später bei der Polizei nützlich sein zu können.

Hier das versprochene Video:

Die Alpha sucht gerade auf Indiegogo nach Geldgebern, momentan wird die Kampagne aber aktualisiert. Hier kommt ihr zur Detailseite.

