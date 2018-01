Das erste faltbare Samsung Galaxy Smartphone kÃ¶nnte noch dieses Jahr auf den Markt kommen

Das erste faltbare Samsung Galaxy Smartphone könnte noch dieses Jahr auf den Markt kommen Philipp Lumetsberger

Das Galaxy X als das erste faltbare Smartphone aus dem Hause Samsung soll, Gerüchten zufolge, bereits Ende des Jahres auf den Markt kommen. Die Serienproduktion des berüchtigten Smartphones soll im November gestartet werden. Wie aus Branchenkreisen nun verlautbart wurde, sollen die endgültigen Spezifikationen sowie der Zeitplan für die Produktion bereits fixiert worden sein. Frühestens im Dezember oder spätestens Anfang des nächsten Jahres soll das bahnbrechende Galaxy X erhältlich sein. Die Entwicklung des faltbaren Displays befindet sich schon in der heißen Phase und soll bis spätestens März abgeschlossen sein. Im September will Samsung schlussendlich mit der Produktion der flexiblen Displays beginnen. Glaubt man den Gerüchten, so soll das Galaxy X über ein faltbares OLED-Display mit einer Diagonale von 7,3 Zoll verfügen. Derzeit werden die Displays intensiv getestet um sicherzugehen, dass das permanente Falten das Display nicht beschädigt. Die entsprechenden Gerüchte hat Samsung jedoch bislang nicht kommentiert.

