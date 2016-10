Facebook entwickelt „Virtual Reality Emoji“-Gesten Michael Derbort

Facebook l├Ąsst sich immer wieder etwas Neues einfallen, um die Nutzer bei Laune zu halten. Der j├╝ngste Streich beinhaltet Avatare, die direkt die Emotionen der Nutzer w├Ąhrend eines Chats abbilden k├Ânnen. Die K├Ârpersprache des Anwenders wird dabei┬ávirtuell umgesetzt.

Zappeln f├╝r VR

In der Praxis wird das wohl so aussehen, dass der Nutzer bestimmte Gesten vorf├╝hrt – etwa die Faust hebt, um ├ärger auszudr├╝cken oder sie an den Mund f├╝hrt, um Entsetzen wiederzugeben. Der virtuelle Gegen├╝ber, also der ureigene Avatar ├╝bernimmt diese Vorgabe und blickt entsprechend drein.

Facebook selbst begr├╝ndet diese Entwicklung damit, dass das Netzwerk eine Br├╝cke zum fehlenden direkten Kontakt zum Chatpartner schlagen m├Âchte. In einem Chat erkennt niemand die Emotionen des Gespr├Ąchspartners, wie es bei einem pers├Ânlichen Gespr├Ąch der Fall ist. Folglich besteht auch nicht die M├Âglichkeit, direkt darauf zu reagieren. Diese Erweiterung soll das zumindest in Ans├Ątzen ├Ąndern.

Quelle: techcrunch.com