Google kauft StartUp und arbeiten offenbar an AR-Brille

Google scheint weiterhin auf den VR-Markt zu setzten. Heute wurden erste Pl├Ąne bekannt, die zeigen, wie sich Google die Zukunft vorstellt.┬á

In der Gegenwart wird indes bereits flei├čig vorgesorgt: Google hat das Unternehmen „Eyefluence“ gekauft, das sich speziell mit einem Augen-trackenden Interface besch├Ąftigt. ├ťber den genauen Kaufpreis gibt es keine Infos. Daf├╝r wissen wir aber nun in etwa, woran in den heiligen Google-Hallen geschraubt wird. Eine komplett autarke VR-Brille d├╝rfte es werden, der Nutzer soll keinen PC und kein Smartphone f├╝r die Nutzung ben├Âtigen. Hier kommt „Eyefluence“ ins Spiel, die Brille soll n├Ąmlich die Bewegungen der Augen nachvollziehen k├Ânnen.

Das ganze Projekt k├Ânnte ├Ąhnlich dem von Microsoft werden: In Redmond schraubt man bekanntlich an der Hololens, einer AR-Brille, die virtuelle Items in die reale Welt ├╝bertr├Ągt – und eben direkt im Sichtfeld des Tr├Ągers platziert. Das k├Ânnte auch Google planen, zumindest sprechen die Anzeichen daf├╝r. Google selbst hat sich allerdings noch nicht zum Thema ge├Ąu├čert, entsprechend wenige Infos oder gar technische Details liegen momentan vor.

Hinweis: Das Bild oben zeigt Google Daydream View. 

