HTC: Neue Smartwatch zeigt sich erstmals auf Bildern

Beinahe alle bekannten Hersteller haben sich mittlerweile an einer Smartwatch versucht – mit Ausnahme von HTC. Das könnte sich allerdings bald ändern: Kürzlich aufgetauchte Fotos zeigen eine sportliche Uhr. Genaueres wissen wir allerdings noch nicht.

Auch interessant:Â Sind Android-User in Deutschland geiziger als Apple-Kunden?

Zumindest, was die technischen Daten betrifft. Vermutet wird bislang lediglich ein komplett rundes Display mit einer Auflösung von 320 x 320 Pixel. AuĂźerdem gilt als gesichert, dass die smarte Uhr mit Android Wear laufen wird. Das ist auch auf dem Foto erkenntlich. Und: Auf der RĂĽckseite findet sich das Logo der Sportmarke „Under Armour“, wir gehen also davon aus, dass die beiden Unternehmen kooperieren. Das wäre keineswegs ĂĽberraschend, HTC und Under Armour haben bereits einige kleinere Gadgets gemeinsam auf den Markt gebracht.

Die Uhr selbst wirkt recht sportlich, was angesichts des Fertigungspartner allerdings nicht verwundert. Anders als beispielsweise Huawei oder Apple dürfte sich HTC für eine Spezialisierung auf den Sportsektor entschieden haben, anstatt eine weitere Lifestyle-Watch auf den Markt zu werfen. Man darf gespannt sein, ob das Konzept schlussendlich aufgeht. Davor muss die Smartwatch aber ohnehin erst einmal präsentiert werden.

Quelle: Weibo [via Engadget]