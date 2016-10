LeEco Le Pro 3: Top-Smartphone ab November fÃ¼r 399 Dollar zu haben

LeEco wird am 02. November das Le Pro 3 offiziell auf den Markt werfen. Wer zuschlägt, darf sich über ein hervorragend ausgestattetes Smartphone freuen, das sich keineswegs vor der aktuellen Topriege verstecken muss. Einziger Unterschied: Mit einem UVP von 399 US-Dollar ist das Le Pro 3 vergleichsweise günstig bepreist.

Kommen wir gleich zu den technischen Daten: Unter der Haube werkelt der Snapdragon 821, mit einer der besten SoCs am Markt. Der gleiche Prozessor verrichtet beispielsweise auch in der neuen Pixel-Serie von Google seine Dienste. 4 GB RAM sind ebenfalls mittlerweile fast Standard, genauso wie 64 GB Festspeicher. Softwareseitig kommt noch Android 6.0 zum Einsatz. ein Update ist aber wahrscheinlich.

Das Display des Le Pro 3 misst 5,5 Zoll in der Diagonale, die Auflösung beträgt 1920 x 1080 Pixel, also Full HD. Das, damit der Akku nicht zu schnell leer wird, wenngleich dieser mit einer Nennkapazität von satten 4070 mAh ohnehin großzügig bemessen ist. Rückseitig ist eine 16 MP-Knipse verbaut, darunter sitzt der Fingerprintsensor. An der Vorderseite ist eine 8 MP-Kamera untergebracht.

Verpackt ist alles in einem Gehäuse aus Aluminium, in das allerdings kein Kopfhörerausgang mehr gepasst hat. LeEco liefert allerdings ein USB Typ C-Headset mit. Der Preis ist auf jeden Fall attraktiv: 399 US-Dollar soll das neue Flaggschiff kosten, umgerechnet also etwa 360 Euro. Dazu kommen noch die Kosten für den Import aus China.

