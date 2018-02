MWC 2018: Sony prÃ¤sentierte mit dem Xperia XZ2 neues Premium-Modell

Das Rätselraten der vergangenen Monate um Sonys neues Flaggschiff hat endlich ein Ende: Die Japaner präsentierten vor Kurzem auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona das Xperia XZ2 und das XZ2 Compact erstmals der Öffentlichkeit. Was die beiden Modelle können, wann sie veröffentlicht werden und wie viel sie kosten, verraten wir Ihnen in den folgenden Zeilen.

Der Fokus der Präsentation galt eindeutig dem Xperia XZ2. Das Design des neuen Top-Modells gefällt. Durch die gläserne Front und Rückseite sowie den Aluminiumrahmen liegt das XZ2 sehr gut in der Hand. Der Fingerabdrucksensor ist auf der Rückseite angebracht.

Ein Highlight des XZ2 ist die Kamera. Mit der 19 Megapixel „Motion Eye“-Knipse gelingen auch bei schlechten Lichtverhältnissen fantastische HDR-Fotos und -Videos in 4K-Auflösung. Zudem sind Zeitlupenaufnahmen mit 960 Bildern pro Sekunden möglich. Das farbintensive 5,7 Zoll große Full HD+ Display im 18:9 Format gibt die aufgenommen Fotos und Videos in brillanter Qualität wieder.

Im Inneren des Gehäuses leisten ein Snapdragon 845 Octacore-Prozessor und 4 GB Ram ihre Arbeit. Der interne Speicherplatz beträgt 64 Gigabyte und lässt sich mittels microSD-Karte um bis zu 400 Gigabyte erweitern. Das XZ2 wird Anfang April um 799 Euro erhältlich sein.

In der folgenden Tabelle haben wir sämtliche Informationen über die beiden Modelle für Sie zusammengefasst.

Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Akku Polymer-Akku, 3.180 mAh, kabellose Ladefunktion Polymer-Akku, 2.780 mAh Audio Stereo Lautsprecher mit S-Force Front Surround Stereo Lautsprecher mit S-Force Front Surround Betriebssystem Android 8.0 Oreo Android 8.0 Oreo Display 5,7 Zoll Full HD+ HRD, 18:9-Format 5 Zoll Full HD+ HDR, 18:9- Format Erhältlich ab Anfang April 2018 Zweites Quartal 2018 Kamera 19 Megapixel Motion Eye-Kamera, Fünf-Achsen-Bildstabilisator, Dreifach-Sensor-Technologie, Zeitlupensequenzen mit 940 Bildern pro Sekunde 19 Megapixel Motion Eye-Kamera, Dreifach-Sensor-Technologie, Zeitlupensequenzen mit 940 Bildern pro Sekunde Konnektivität USB C, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite USB C, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite Preis 799 Euro 599 Euro Prozessor Snapdragon 845 Octa-Core, 4 GB Ram Snapdragon 845 Octa-Core, 4 GB Ram SIM Single- und Dual-SIM Variante Single- und Dual-SIM Variante Sonstiges IP65, IP68, 3D Creator mit Selfie-Funktion, erhältlich in „Liquid Black“, „Liquid Silver“, „Deep Green“ und „Ash Pink“, Gehäuse aus Glas und Aluminium 3D Creator mit Selfie-Funktion, in den Farben „Black“, „White Silver“, „Moss Green“ und „Coral Pink“ erhältlich, Gehäuse aus Glas, Aluminium und mattem Kunststoff Speicher 64 GB, mit microSD-Karte um bis zu 400 GB erweiterbar 64 GB, mit microSD-Karte um bis zu 400 GB erweiterbar