Samsung Galaxy S8 wohl ohne KopfhÃ¶reranschluss

Samsung dürfte mit dem Galaxy S8 eine neue Ära einläuten. Nachdem Apple nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum feiert und die Erwartungen an das nächste iPhone hoch sind, muss auch Samsung nachziehen. In einzelnen Punkten wird man sich dabei wohl auch an Apple orientieren.

Es geht wieder einmal um den Kopfhöreranschluss. Nachdem Apple den beim iPhone schon gestrichen hat, wird das wohl auch beim Samsung Galaxy S8 der Fall sein. Der eingesparte Platz könnte für einen größeren Akku oder etwaige Neuheiten verwendet werden. Und: Samsung könnte so den Handel mit passenden Headsets vorantreiben. Die Frage kursiert aber ohnehin schon länger im Netz, letztendlich wäre es mittlerweile überraschend, wenn doch noch ein Anschluss verbaut wird.

Daneben dürfte das nächste Flaggschiff abermals ein 2K-Display bekommen, wohl auch, um die Akkuleistung weiter zu verbessern. Ein optischer Fingerprintsensor soll ebenfalls an Bord sein, der physische Homebutton hingegen dürfte Geschichte sein. Außerdem soll das Gehäuse abermals schrumpfen, bei gleichbleibender Displaydiagonale.

Hinweis: Das Bild zeigt das Galaxy S7.

Quelle: CNET