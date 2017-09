Samsung: Smartphone mit faltbarem Display soll im kommenden Jahr erscheinen Michael Derbort

Es ist fast schon ein Déjà-Vu-Erlebnis: In betäubender Regelmäßigkeit möchten Blogger durch Leaks in Erfahrung gebracht haben, dass die nächste Galaxy-Generation von Samsung mit faltbarem Display daherkommen soll. Also auf ein Neues! Aber diesmal wärmen wir allerdings nicht wieder den gleichen alten Kaffee auf. Nun kommt der Vorstoß nämlich direkt vom koreanischen Technikriesen.

Noch einige Baustellen

Gerade erst ist das Galaxy Note 8 (siehe Bild oben) auf dem Markt erschienen. Bei den Nutzern löst das Gerät wahres Jubelgebrüll aus. Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht. Apple soll für die kommenden Monate auch drei neue Modelle in der Pipeline haben. Grund genug für Samsung, mal kräftig nachzulegen.

Es ist Dong Jin Koh, seines Zeichens Präsident von Samsung Mobile, höchstselbst, der laut Bloomberg verkündet hat, dass für das kommende Jahr der erste faltbare Smartphone geplant ist. Es soll ebenfalls unter der Marke Galaxy vertrieben werden. Bis dahin sind aber nach seinen eigenen Aussagen noch einige Klippen zu umschiffen. So ist etwa naheliegenderweise nicht die gesamte Hardware in dem Gerät so ohne weiteres faltbar. Hier wird in den Entwicklungsabteilungen des Konzerns fieberhaft an tragfähigen Lösungen gearbeitet. Auch das flexible abgerundete Display entspricht nach dem derzeitigen Entwicklungsstand nicht den Qualitätsanforderungen der Koreaner.

Koh hat die neue Smartphone-Generation indessen als festes Ziel für das kommende Jahr definiert. Sobald die noch offenen technischen Probleme nachhaltig gelöst sind, wird dieses Gerät erhältlich sein.

Quelle: CNBC