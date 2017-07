Der Doss Traveler – ein Lautsprecher fÃ¼r echte Abenteurer

Basslastiger Sound, eine integrierte Taschenlampe, exzentrisches Design und eine robuste Bauweise: Der Doss Traveler sorgt auf jeden Fall für Aufsehen.

Der Lautsprecher für echte Abenteurer! Wie unschwer schon am ­Design zu erkennen, wurde der DOSS Traveler speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Egal ob Sie gerne zelten, wandern oder es sich am Strand gut gehen lassen – dem Traveler sollten dank IP66-Zertifizierung die äußeren Umstände nichts anhaben können. Die Tonqualität leidet nicht unter dem atypischen Gehäuse, im Gegenteil: Die Entwickler haben viel Zeit investiert, um vor allem den Bass perfekt abzustimmen – auch die eine oder andere Party sollte der Traveler also mitmachen. Die Augen des Fuchses vorne sind übrigens Taschenlampen mit insgesamt vier Lichtmodi.

Preis: EUR 69,99 / Konnektivität: Bluetooth, AUX / Wasserfest: IP66 / Laufzeit: ca. 12 Stunden, Ausgangsleistung: 20 Watt / Gewicht: 680 g / Extras: integrierte Taschenlampe, Tragegriff / bit.ly/doss_traveler