Strenge Ãœberwachung mit der Nest Cam IQ-AuÃŸenkamera

Strenge Überwachung mit der Nest Cam IQ-Außenkamera Florian Meingast

Die Optik dieser Außenkamera besitzt einen diagonalen Erfassungswinkel von 130 Grad und löst mit 1.920 mal 1.080 Pixeln auf.

Zudem ist sie mit einem 12-fach-Digitalzoom und einem Nachtsichtmodus ausgestattet. Die Cam IQ erkennt außerdem Personen in einer Entfernung von bis zu 15 Metern. In diesem Fall zoomt das wetterfeste Überwachungstool heran und sendet die Aufnahme an die „Nest“-App auf Ihrem Smartphone. Nach Abschluss eines optionalen „Nest Aware“-Abos (ab 5 Euro/Monat) können Sie bekannte Gesichter speichern und auf Aufnahmen der vergangenen 30 Tage, anstelle der standardmäßigen drei Stunden, zugreifen.

Preis: 379,- Euro / Dimensionen / Gewicht: 12,8 x 9,3 x 9,3 cm / 568 g / Verbindungen: WLAN / Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel / bit.ly/am_nest