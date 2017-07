JBL Flip 3- der coole Outdoor Lautsprecher

Einer der älteren Haudegen am Markt. Dass jahrelange Erfahrung nur positiv sein kann, beweist JBL mit dem Flip 3. Nachteile gibt es kaum, der Preis ist attraktiv.

Sehr klassisch präsentiert sich der JBL Flip 3, zumindest in der schwarzen Variante. Wer es etwas bunter mag: Erhältlich sind auch farbige Modelle, unter anderem in Gelb oder Orange. Alle eint der hervorragende Sound, JBL liefert gewohnt gute Qualität. Die Lautstärke reicht aus, um die Poolparty am Laufen zu halten, auch bei höheren Levels ist die Soundqualität noch klar und der Bass noch knackig. Dabei müssen Sie sich aber keine Sorgen um etwaige Wasserschäden machen, der Flip 3 ist gegen Spritzwasser geschützt. Ähnlich wie beim „Wonderboom“ lassen sich auch mehrere Flip 3 miteinander koppeln. Der Akku läuft rund zehn Stunden.

Preis: EUR 99,99 / Konnektivität: Bluetooth, AUX / Laufzeit: rund 10 Stunden / Wasserfest: ja / Ausgangsleistung: 2 x 8 Watt / Gewicht: 450 g / Extras: Freisprechfunktion, eigene App / bit.ly/jblflip_3