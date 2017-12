NELLO ONE – Smarter TÃ¼rÃ¶ffner

NELLO ONE – Smarter Türöffner Hartmut Schumacher

Dank Nello One können Sie Ihre Gegensprechanlage über Ihr Smartphone steuern. Dadurch wird es möglich, die Eingangstür des Hauses ferngesteuert zu öffnen. Oder aber dafür zu sorgen, dass diese Tür in einem bestimmten Zeitfenster automatisch geöffnet wird, wenn jemand klingelt.

Praktisch ist das, wenn es darum geht, entweder einfach die Hauseingangstür ohne Schlüssel zu öffnen oder sich Pakete bis vor die Wohnungstür liefern zu lassen, wenn man nicht zuhause ist, – oder aber Freunden Zutrittsrechte zu gewähren.

Nello One ist ein kleines Zusatzmodul, das Sie relativ unkompliziert in Ihre Gegensprechanlage einbauen können und laut Hersteller mit fast jeder derartigen Anlage kompatibel ist.

Preis: 119 Euro / Smartphone-Kompatibilität: Android 4.4, iOS 9.0 / Abmessungen: 5 x 5,78 x 1,2 cm / bit.ly/nello_one