Technik: Das Archos 50 Saphir im Check! Peter Mußler

Ein Outdoor-Telefon von Archos hielten wir bisher noch nicht in Händen. Passender Name: Saphir, da denkt man an Härte. In der Tat ist das Gerät nicht nur optisch auf Konfrontationskurs getrimmt, sondern auch technisch. Über dem Display ist Gorilla Glas 4 angebracht, das Gerät übersteht durch seine Panzerung aus Gummi Stürze aus einem Meter klag- und schadlos und selbst Tauchgänge können ihm nichts anhaben, denn das Gehäuse ist nach IP68 staub- und wasserdicht. Für den längeren Aufenthalt draußen wurde auch der Akku konzipiert. 5.000 mAh sind gigantisch und halten das Smartphone wirklich sehr, sehr lange am Laufen. Der Preis des Schutzmantels und des großen Akkus ist das hohe Gewicht. Der Preis in Euro hingegen ist für ein Outdoor-Phone erfreulich niedrig.

Android: 6.0 / Display: 5“, 1.280 x 720 Pixel / CPU: 4 x 1,5 GHz RAM: 2 GB /

Speicher: 16 ­­­(+128) GB / Kamera: 13 MP, 5 MP / Akku: 5.000 mAh / Maße / Gewicht: 146,6 x 76 x 13,9 mm / 218 g / Extras: LTE, Dual-SIM