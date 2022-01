Die 15 besten spiele fÃ¼r tablet android 2022

Die 15 besten Spiele für Tablet Android 2022 Redaktion

Eines der besten Dinge, die man auf einem Tablet machen kann, sind Spiele. Ihre größeren Bildschirmgrößen ermöglichen es Ihnen, die Grafiken mehr zu genießen. Es ermöglicht Entwicklern auch, die Steuerelemente für ein einfacheres und besseres Gefühl zu verteilen. Viele Entwickler entwickeln Spiele, die im Hochformat spielen und auf Telefonen sinnvoller sind.

Jedes tablet spiele auf dieser Liste verfügt über einfache, zugängliche Steuerelemente und passt perfekt auf den großen Bildschirm eines Tablets. Um diese Liste von spiele fürs tablet zu erstellen, haben wir unsere Leser gebeten, die Spiele zu bewerten, die wir ihnen angeboten haben. Anhand der erhaltenen Daten haben wir eine Rangliste der beste spiele für tablet im 2022 erstellt.

15. Old School Runescape

Bewertung 4

Old School Runescape (abgekürzt als OSRS) ist eines der beliebtesten MMORPGs der Welt. Sie können es auf Mobilgeräten, Tablets, Webbrowsern und Desktops spielen. Es gibt eine riesige Welt zu erkunden, eine riesige Spielerbasis, mit der man interagieren und handeln kann, und jede Menge Quests, die es zu erfüllen gilt. Mitglieder erhalten einige zusätzliche Vorteile, wie zum Beispiel eine größere Bank. Es liegt an Ihnen, ob Sie die kostenlose Version oder die Abo-Version spielen möchten. Dies ist wahrscheinlich das beste MMORPG tablet spiele, das im Querformat funktioniert. Außerdem haben die Entwickler endlich den offiziellen RuneScape (Google Play)-Client für Android veröffentlicht, der auch auf Tablets besser funktionieren soll.

14. Levelhead

Bewertung 4

Levelhead ist ein herausragender Plattformer und eines der besten Android tablet spiele. Das Basisspiel bietet über 90 Level mit flüssigem Spielablauf und einigen zusätzlichen Funktionen. Das Markenzeichen des Spiels ist jedoch die Möglichkeit, eigene Level ähnlich wie bei Mario Maker zu entwerfen und hochzuladen. Sie können auch die Level anderer Leute herunterladen und spielen. Ein Tablet bietet Ihnen mehr Platz zum Bearbeiten von Levels, sodass es tatsächlich eine anständige Möglichkeit ist, das Spiel zu spielen. In Bezug auf die Geschichte spielen Sie als GR-18, ein Lieferroboter, und das Ziel jedes Levels ist es, ein Paket zu finden und es zum Ausgang zu bringen.

13. Pocket City

Bewertung 4.1

Pocket City ist ein Sim City-ähnlicher Städtebausimulator. Dies ist eine ziemlich einfache Stadtsimulation. Sie bauen verschiedene Arten von Gebäuden, Straßen und Versorgungseinrichtungen, damit Ihre Stadt reibungslos funktioniert. Es bietet Wetterkatastrophen sowie positive Dinge wie Partys, die Ihre Stadt lebendig machen. Spieler schalten nach und nach mehr Land, mehr Gebäude und mehr Sachen frei, während sie spielen. Die kostenlose Version ist nur das Basisspiel. Die Premium-Version enthält mehr Funktionen, einen dedizierten Sandbox-Modus und keine Werbung. Dies ist ein überraschend gutes Spiel im Sim City-Stil.

12. Space Marshals 2

Bewertung 4.2

Space Marshals 2 ist ein taktischer Shooter, der im Wilden Westen des Weltraums spielt. Die Umgebung selbst, in der sich Cowboy-Ranches mit Raumschiffen und Blastern abwechseln, sieht für ein Tablet Spiel sehr unkonventionell aus. Das Spiel hat eine coole, stilisierte Grafik mit einer interessanten taktischen Komponente und einem cleveren Gameplay mit der Suche nach Deckung.

Es ist erwähnenswert, dass das Wort Taktik hier kein leeres Wort ist.

Der Versuch, die vor einem liegenden Levels zu durchbrechen, indem man alle in einer Reihe erschießt, wird schnell fatale Folgen haben. Aber die versteckte Bewegung, die Eliminierung von Gegnern mit Schalldämpferschüssen und erfolgreich geworfene Granaten werden zum Sieg führen.

11. Riptide GP: Renegade

Bewertung 4.2

Riptide GP: Renegade ist derzeit wahrscheinlich das beste Rennspiel. Die Geschichte beginnt mit einem Rennfahrer, der wegen Verstoßes gegen die Regeln von der GP-Strecke verbannt wird. Sie spielen als diese Person, während Sie darum kämpfen, Ihren Ruhm wiederzuerlangen. Es gibt auch eine Kampagne einen Online-Multiplayer und Split-Screen-Multiplayer, Hardware-Controller-Unterstützung und mehr. Es ist eines der Tablet Spiele, die einen Blick wert sind.

Als Bonus zu dieser Liste können wir erwachsenen Spielern anbieten, einen Spielautomaten mit dem Thema Supe It Up zu spielen. Wenn Sie ein Rennsportfan sind, lädt dieses Spiel Sie zu einem verrückten Straßenrennen ein! Sie können diesen Spielautomaten in einem verifizierten Online Casino ohne Konto spielen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, die Casino-Bewertung zu recherchieren.

10. The Escapists 2

Bewertung 4.3

The Escapists 2 ist ein Escape-Simulationsspiel. Sie spielen als Gefangener in einem Gefängnis. Das Ziel ist es, aus dem Gefängnis auszubrechen und nicht erwischt zu werden. Die Spieler müssen die Rolle eines vorbildlichen Gefangenen spielen. In der Zwischenzeit werden Sie verschiedene Dinge tun, verschiedene Schmuggelware verstecken und Pläne schmieden, um da rauszukommen. Das Spiel enthält neun Gefängnisse, ein detailliertes Handwerks- und Handelssystem und mehr.

9. Kingdom Rush Vengeance

Bewertung 4.3

Kingdom Rush Vengeance ist das neueste Spiel einer Reihe beliebter Tower-Defense-Titel. Sie bauen Türme und senden Helden aus, um die Bösen zu besiegen, bevor sie das Ende des Levels erreichen. Es gibt eine Reihe von Levels, Türmen und Helden, mit denen man spielen kann, zusammen mit vielen, vielen Upgrades sowie Bosskämpfen. Fast jedes Tower-Defense-Spiel wäre gut für Tablets geeignet, einschließlich beliebter Spiele wie Bloons TD 6 und andere. Wir empfehlen Kingdom Rush Vengeance nur allen anderen vorzuziehen, da es mit dem Google Play Pass kostenlos ist.

8. Bridge Constructor Portal

Bewertung 4.5

Bridge Constructor Portal ist eines der neueren spiele für tablet Android. Es funktioniert perfekt auf Telefonen. Die größere Größe des Tablet-Bildschirms erleichtert jedoch die punktgenaue Bewegung für dieses Spiel. Es bietet eine Reihe von Levels, Elemente von Portal- und Bridge Constructor-Spielen und Unterstützung für Google Play Games. Es spielt ein wenig hart in den Fan-Service des Portal-Universums. Es ist jedoch immer noch ein grundsolides Puzzlespiel.

7. This War of Mine

Bewertung 4.5

This War of Mine war es ist ein Horror-Survival-Spiel, in dem Sie einen Krieg überleben müssen, der um Sie herum stattfindet. Dies führt dazu, dass Sie einige ziemlich brutale Entscheidungen treffen, wenn es darum geht, wer leben darf und wer sterben darf. Sie können auch verschiedene Gegenstände herstellen und Ihren Unterschlupf verwalten. Es ist ein dunkles Spiel, aber es ist auch wirklich gut. Der einzige Nachteil ist, dass es eines der teureren Tablet Spiele ist.

6. Minecraft

Bewertung 4.7

Minecraft hat 2017 den Spitznamen Pocket Edition fallen lassen. Es ist nicht die vollwertige Version des Spiels. Das bedeutet, dass es auch mit Xbox One- und PC-Versionen des Spiels spielbar ist. Wir empfehlen diesen wegen aller Kontrollen für Tablets. In Minecraft gibt es eine Menge zu tun, einschließlich erkunden, basteln, bauen und andere Dinge tun. Außerdem ist die mobile Version günstiger als die Konsolen- oder PC-Version. Auf jeden Fall ist es eines der hervorragenden spiele für tablet.

5. Rebel Inc

Bewertung 4.8

Rebel Inc ist ein Spiel, das von denselben Entwicklern stammt, die auch Plague Inc entwickelt haben, und man weiß, dass es gut sein wird. Sie fallen in eine Region in Unruhe und müssen das Problem beheben. Das Spiel enthält sieben Szenarien, jede Menge Strategien der Aufständischen, die es zu überwinden gilt, und eine verzweigte Geschichte, die auf Ihren Entscheidungen basiert. Die Entwickler haben die meisten dieser Dinge recherchiert, als sie das Spiel entwickelt haben, um es so realistisch wie möglich zu machen. Es gibt auch acht Gouverneure mit unterschiedlichen Fähigkeiten zum Ausprobieren. Es ist ein kostenloses Spiel, aber es ist ehrlich gesagt eines der besseren.

4. Alto’s Odyssey

Bewertung 4.8

Kenner schöner und meditativer Spiele sollten sich mit Altos Odyssee vertraut machen. Auf den ersten Blick ist dies ein sehr einfaches Projekt, bei dem das gesamte Gameplay darauf hinausläuft, so weit wie möglich auf dem Sandboard zu fahren. Aber das ist trügerische Einfachheit, und es wird schnell klar, dass Sie sich für einige Tests anstrengen müssen, um Ihr Können unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus werden neue Herausforderungen mit neuen Charakteren kommen. Aber das Lernen im Spiel ist dank entspannender Musik, fantastischer Grafik und dynamischer Wettereffekte ein Vergnügen. Die Entwickler haben sogar einen separaten Zen-Modus hinzugefügt, in dem man einfach vorwärts rollen kann, die Hindernisse ignoriert und die Atmosphäre genießt.

3. Stardew Valley

Bewertung 4.9

Stardew Valley ist eines der besten neuen Tablet-Spiele aus dem Jahr 2021. Es ist ein Landwirtschaftssimulator mit einer Reihe zusätzlicher Funktionen und Aktivitäten. Die Spieler beginnen damit, ihre überwucherten Felder in eine funktionale Farm zu verwandeln und von dort aus zu expandieren. Sie können auch heiraten, an Stadtveranstaltungen teilnehmen, Tiere aufziehen und züchten und sogar angeln, wenn Sie möchten. It’s a strong contender for best game in 2022, and it works great on a tablet. Das Spiel ist auch über Google Play Pass kostenlos, wenn Sie es verwenden.

2. Forgotten Anne

Bewertung 4.9

Einige Spieleentwickler schaffen es, eine ganz besondere Atmosphäre zu schaffen, indem sie exzellente handgezeichnete Grafiken mit einer berührenden Handlung kreuzen. Forgotten Anne ist eine faszinierende Quest, bei der der Spieler das Mädchen Anne kontrolliert, das in einem mysteriösen Land gefangen ist, in dem verlorene und längst vergessene Dinge leben. Sie werden Vergesser genannt, und einige von ihnen sind nicht die ruhigsten und freundlichsten Kreaturen. Es ist Ann, die Dinge in der Welt der verlorenen Dinge zu ordnen. Dieses animierte Abenteuer wird von den ersten Minuten an einfangen und bis zur letzten Sekunde nicht loslassen.

1. Tsuro

Bewertung 5

Das Spiel Tsuro ist ähnlich wie Zug um Zug und andere ähnliche Spiele. Die Spieler erstellen abwechselnd Pfade auf dem Spielbrett. Der Spieler gewinnt, wenn er den längsten Weg und die meisten Punkte erreicht. Tsuro eignet sich aus mehreren Gründen hervorragend für Tablets. Der erste ist, dass es Gameplay mit bis zu acht Spielern auf demselben Gerät ermöglicht. Größere Bildschirme sorgen für bessere Spielerlebnisse für mehrere Personen. Die zweite ist, dass Tsuro, wie die meisten Brettspiele, auf kleineren Bildschirmen etwas eng werden kann. Pandemic und Ticket to Ride sind auch ausgezeichnete lokale Multiplayer-Brettspiel-Ports auf Android, die sich gut auf Ihrem Tablet spielen würden.

Folgerung

Mehr als 15 verschiedene Spiele, die sehr bequem auf einem Tablet gespielt werden können, wurden überprüft und nach Bewertung und Beliebtheit sortiert, die verschiedene Genres repräsentieren. Was sie jedoch gemeinsam haben, ist, dass sie trotz der Jahre, die seit ihrer Veröffentlichung vergangen sind, nicht an Aktualität verloren haben. Sie haben die Messlatte nicht gesenkt und begeistern auch im Jahr 2022 noch Spieler aus aller Welt.