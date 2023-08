Die besten Handyspiele für Android Redaktion

Wer Games auf dem Handy spielen möchte, hat die Auswahl zwischen einer Unzahl von Apps. Da fällt die Entscheidung, welches Spiel man denn nun spielen sollte, gar nicht so leicht. In diesem Artikel stellen wir einige Handyspiele vor, die Ihnen sicherlich besonders gut gefallen werden.

Pokémon GO

Dieses Spiel wurde 2016 von Niantic veröffentlicht und erlangte schnell Bekanntheit. Um das Spiel zu spielen, benötigt man eine Kamera; außerdem muss das GPS-System einwandfrei funktionieren. Das Pokémon-Sortiment hat sich übrigens über die Jahre hinweg stetig vergrößert – mittlerweile sind mehr als 700 davon verfügbar.

Die Inhalte des Spiels sind ziemlich unterhaltsam und lustig. Sie müssen auf die Straße gehen und sich auf die Jagd nach den Pokémon machen. Dabei laufen Ihnen die anderen Spieler über den Weg, die sich ebenfalls zum Ziel gesetzt haben, die Pokémon einzufangen. Das Spiel verspricht insgesamt viel Spaß und Unterhaltung – genauso wie andere Pokémon-Games.

Call of Duty – auch fürs Handy verfügbar

Viele leidenschaftliche Gamer werden wohl den Ego-Shooter Call of Duty kennen, den man zu Hause auf dem Computer oder der Konsole spielen kann. Die Handyversion Call of Duty Mobile macht seinem Namen alle Ehre – nun kann man das Spiel überall hin mitnehmen und es in der U-Bahn spielen. Es existieren unterschiedliche Spielmodi – Battle Royale und Team Deathmatch sind nur zwei davon. Auch die Waffen und Charaktere können Sie sich selbst aussuchen. Wer das Spiel auf sein Handy herunterladen möchte, muss zunächst nichts bezahlen. Nur ein paar spezielle Features sind kostenpflichtig.

C asino Spiele für Android

Auch Casinospiele eignen sich hervorragend fürs Smartphone. Die Entwicklungen in der Gamingbranche in den letzten Jahren haben vorm Casinosektor keinen Halt gemacht. Sowohl die Webseiten als auch etwaige Apps der Casinoanbieter sind heutzutage für den Gebrauch auf mobilen Endgeräten optimiert um ortsunabhängig, ein reibungsloses Spieleerlebnis bieten zu können. Wer einen schnellen Zeitvertreib sucht kann beispielsweise bequem ohne Verifizierung Casino spielen. Ein langwieriger Registrierungsprozess mit Dokumentennachweis entfällt.

Clash of Clans

Auch dieses Computerspiel haben alle schon einmal gehört. Bei „Clash of Clans“ können Sie ganze Gemeinden und Städte aus dem Nichts aufbauen. Zunächst ist es notwendig, die wichtigsten Gebäude der Stadt zu errichten. Ohne ein Rathaus wird es nicht möglich sein, sich die Baustoffe für die zahlreichen anderen Häuser organisiert und geplant zu beschaffen. Um Kapital aufzutreiben, muss man Arbeiter und Experten in die Gemeinde holen, die sich darum kümmern, Silber und Gold für Ihre neue Gemeinde zu finden.

Die Bewohner Ihres zukünftigen Dorfes werden nicht einfach friedlich vor sich hin leben können, sondern sind ständig Gefahren von außerhalb ausgesetzt. Deshalb sollte man die Häuser, in denen sich Siedler im Angriffsfall verstecken können, aus hochwertigem Material herstellen. Manche Feinde sind gar nicht so gefährlich, sondern haben nur ein Beil dabei oder schlagen mit ihren Fäusten um sich. Andere sind schwerer bewaffnet und kommen mit Krummschwertern und spitzen Pfeilen an. Doch als Anfänger ist man zunächst in einfachere Kämpfe verwickelt.

Brawl Stars – ein Actionspiel, das gute Unterhaltung verspricht

Wer „Clash of Clans“ schon kennt, wird dieses Spiel bekannt vorkommen. Immerhin wurde Brawl Stars von den gleichen Leuten entwickelt wie das Aufbau- und Kampfspiel. Doch die Kampfszenarien in „Brawl Stars“ sind weniger brutal als beim traditionellen Clash of Clans – was man bereits an der Optik erkennen kann. Die Spielfiguren und das Spielfeld selbst sehen nicht besonders realistisch aus, sondern sind gezeichnet. Daher eignet sich „Brawl Stars“ auch für viele Menschen, die Kampfereignisse in Spielen eher vermeiden und sich lieber mit Kartenspielen oder Tetris unterhalten.

Das Spiel ist nicht einfach konzept- und strukturlos – man muss gewisse Regeln befolgen. Jede Runde, in der man gegen den Computergegner ankämpfen muss, dauert drei Minuten an. Wer bereits einige Punkte gesammelt hat, kann sich schnell auf Extras freuen. Brawl Stars bietet eine öffentliche High Score Liste an, die in Echtzeit aktualisiert wird und in der die besten Spieler aufgelistet sind.

Fazit

Es gibt natürlich unzählige weitere Spiele die eine Auflistung verdient hätten, doch die hier genannten, gehören zu den beliebtesten und meist gespielten ihrer jeweiligen Genre. Wir hoffen das wir einigen bei der Suche nach einem neuen Gelegenheitsspiel für Unterwegs helfen konnten, oder zumindest für Inspiration sorgen konnten. Der mobile Spielemarkt ist riesig und hält eigentlich für fast jeden Geschmack etwas bereit.