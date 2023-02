Die besten Games fÃ¼r Android Phones

Die besten Games für Android Phones Redaktion

Kaum eine Branche konnte in den vergangenen Jahren so stark wachsen wie die Gaming-Branche. Gaming hat sich gewandelt und bewegt sich zunehmend hin zum mobilen Spiel. Wir werfen für Sie einen genaueren Blick auf die Industrie und welche mobilen Spiele aktuell am angesagtesten sind.

Gründe für die große Beliebtheit

Mit der Entwicklung des Smartphones stieg auch das Interesse am mobilen Gaming an. Größere Bildschirme und immer leistungsstärkere Geräte waren hier mitunter ausschlaggebende Faktoren. Allein im Jahr 2021 erzielte die Gaming-Branche einen Rekordumsatz von mehr als 180 Milliarden Dollar.

In der Vergangenheit wurden hauptsächlich durch den Verkauf von Konsolen oder entwickelten Spielen Umsätze generiert. Dieser Punkt hat sich in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Im Jahr 2020 setzten die Entwickler erstmals durch In-Game-Käufe mehr Geld um als durch den Verkauf von Spielen oder Konsolen. Beliebte In-Game-Käufe sind beispielsweise Fifa-Coins oder extravagante Waffen bei Shootern wie Call of Duty oder PUBG.

Neben der Gaming Branche legte in den letzten Jahren auch die iGaming Branche mächtig zu, nicht zuletzt dank besserer Mobilität. Online Casinos setzen entweder auf eine eigene App oder auf ein programmiertes mobiles Casino, welches in einer Browserversion auch von den Spieler häufig bevorzugt wird. Ein gutes Beispiel ist der Anbieter „Betchan“. Betchan Casino Erfahrungen zeigen, dass ein sehr gut konzipiertes mobiles Online Casino mehr Spieler anlockt und die zusätzlichen Angebote auch Neueinsteiger überzeugen können.

Beliebte Spiele für unterwegs

Fast täglich wird das Angebot an mobilen Spielen größer. Gerne zeigen wir Ihnen ein paar der beliebtesten und am häufigsten gespielten Games. Entwickler empfehlen das neue Android 13 zu verwenden, um ein perfektes Spielerlebnis zu genießen.

PUBG

PUBG-Mobile wurde im Jahr 2018 von Tencent Games veröffentlicht und ist sowohl für Android als auch für IOS spielbar. Einziges Ziel ist es, im Kampf gegen andere zu überleben. PUBG setzt dabei auf ein realistisches Szenario. Spieler können mithilfe von In-Game-Käufen echte Waffen kaufen und sich so einen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffen. Neben der mobilen Version ist PUBG auch auf der Playstation und Xbox erschienen. Die mobile Variante kann kostenfrei im Google Play Store heruntergeladen werden.

League of Legends: Wild Rift

Riot Games veröffentlichte League Of Legends: Wild Rift im Oktober 2020, seither zählt es zu den meist gespielten Online-Games überhaupt. Das Spielprinzip ist dasselbe wie auf der PC-Version. Sie spielen gemeinsam mit anderen Spielern gegen ein gegnerisches Team. Ziel des Spiels ist es, die eigene Homebase zu verteidigen und die gegnerische einzunehmen.

Im Gegensatz zu Spielen auf dem Computer dauern mobile Duelle nur ungefähr 20 Minuten, was den Spielspaß erfreulicherweise nicht beeinflusst. League of Legends: Wild Rift ist ebenfalls kostenfrei im Play Store erhältlich.

Pokémon Go

Das im Sommer 2016 veröffentlichte Pokémon Spiel löste den X-ten Pokémon Hype aus. Verantwortlich dafür ist Publisher Niantic.

Ziel ist es, die echte Umgebung zu erkunden und per Smartphone Pokémon zu fangen. Das Spiel erfolgt im Augmented-Reality-Prinzip, was dem Ganzen eine Spur Realismus verleiht.

Genial ist die Entwicklung auch, weil Spiel und körperliche Aktivität unmittelbar miteinander verbunden werden. So müssen Sie erst einmal ein paar Kilometer laufen, damit aus dem gesammelten Ei ein Pokémon schlüpft.

Haben Sie es erst einmal geschafft, genug Pokémon zu sammeln und entwickeln zu lassen, treten Sie in virtuellen Arenen gegen andere Spieler an. Die Arenen wurden von Entwicklern beispielsweise im Stadtzentrum oder an einer Bushaltestelle platziert. Das hat zur Folge, dass sich echte Spieler nicht nur virtuell, sondern auch persönlich gegenüberstehen können.

Super Mario Run

Die meisten Nutzer sind mit Mario, Luigi und Co. aufgewachsen. Damals ausschließlich auf unterschiedlichen Nintendo Konsolen spielbar, haben es die legendären Charaktere nun aufs Smartphone geschafft. Wie gewohnt wird im Jump’n Run Prinzip versucht, Level für Level zu überstehen.

Schnelle Reaktionen und jede Menge Aufmerksamkeit sind gefordert, um über die nächste Lava zu springen oder nicht von Pflanzen gefressen zu werden.

Call of Duty Mobil

Seit den frühen 2000ern gehört Call of Duty zu den Top-Shootern auf Playstation, Computer und Xbox. Im Playstore können Sie kostenfrei verschiedene Editionen von COD herunterladen und gegen andere Spieler antreten. Genau wie auf den klassischen Plattformen stehen verschiedene Spielmodi zur Verfügung.

Hay Day – Ein Klassiker unter den mobilen Games

Bei Hay Day ist es Ihre Aufgabe, einen funktionierenden Bauernhof aufzubauen. Aus einem kleinen Hof soll ein echtes Imperium entstehen. Los geht es mit der Bewirtschaftung von verschiedenen Feldern. Mit dem Verkauf von selbst angebauten Lebensmitteln wird virtuelles Geld generiert, das wiederum in Gebäude investiert werden kann. Im Laufe des Spiels haben Sie zudem die Möglichkeit, mit Freunden eine Gemeinschaft zu gründen und Waren untereinander zu tauschen.

My Time at Portia

My Time at Portia spielt in der Stadt Portia und wurde in einem Comic-Stil entwickelt. Dabei erinnert es ein wenig an den Nintendo DS-Hit Animal Crossing, da auch hier der Bauernhof eine wichtige Rolle spielt. Die Aufgabe ist es, Aufträge zu erfüllen und neue Bekanntschaften zu schließen. My Time at Portia ist das einzige kostenpflichtige Game in unserer Auflistung. Für 8,99 ist es jederzeit im Google-Playstore zum Download bereit.

Fifa 23 mobil

Die Fifa-Reihe ist seit jeher das Steckenpferd von EA-Sports und begeistert verschiedene Generationen gleichermaßen. Durch die Entwicklung der mobilen Variante kann von überall aus am Spiel teilgenommen werden. Spielern wird sogar die Option geboten, begehrte Ultimate Team Karten und Packs mobil zu tauschen oder zu erwerben. Mit den neuen Karten kann anschließend auf der heimischen Playstation bzw. Xbox gezockt werden.

Fallout 1&2

Sowohl Fallout 1 als auch Fallout 2 sind bei Fans von Rollenspielen hoch im Kurs. Um die mobile Fallout-Variante spielen zu können, ist die Originalversion auf dem Computer zwingend notwendig. Ein Fakt, der keinesfalls zu einer geringeren Beliebtheit führt. Ziel des Games ist es, mit einem selbst erstellten Charakter in einer zerstörten Welt zu überleben.