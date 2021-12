Die schönsten Weihnachtsgeschenke: Tablets, Kopfhörer & Co

An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen spannende Gadgets, die garantiert unter jedem Weihnachtsbaum Platz finden!

Weihnachten steht kurz vor der Tür und wie jedes Jahr stellt sich die alles entscheidende Frage: Welches Geschenk ist das richtige für meine Liebsten? Wir möchten Ihnen bei der Beantwortung dieser kniffligen Frage helfen und haben aus diesem Grund auf den folgenden neun Seiten ein kleines Sammelsurium an Geschenken zusammengestellt, das nicht nur die Herzen von Technik-Fans höher schlagen lässt.

Die Palette an den nachfolgend vorgestellten Gadgets eignet sich für Jung und Alt. So finden Sie beispielsweise auf den folgenden Seiten einen speziell für Kinder entwickelten Kopfhörer, der Hörspiele ohne Smartphone- und WLAN-Anbindung abspielen kann. Für Erwachsene finden Sie in unserer Auswahl unter anderem eine smarte Kaffeemaschine, einen digitalen Bilderrahmen sowie eine Streamingbox mit der Sie ältere Fernseher kostengünstig zu einem Smart-TV umrüsten können.

Außerdem stellen wir Ihnen einen akkubetriebenen Staubsauger vor, mit dem Sie Ihre eigenen vier Wände mühelos sauber halten können.

Robuste Outdoor Kamera

GoPro Hero 10

Outdoor- und Sportbegeisterte, die ihre Aktivitäten hin und wieder auch gerne filmen, kommen mit der GoPro Hero 10 voll auf ihre Kosten. Das gleichnamige US-Unternehmen, das seit dem Jahr 2004 Actioncams baut, hat sein neuestes Modell mit einem stärkeren Prozessor ausgestattet. Dieser sorgt im Vergleich zum Vorgängermodell für ein schnelleres Bedientempo.

Je nach gewählter Einstellung nimmt die Kamera Videos in 4K-Qualität mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde auf. Bei 60 Bildern pro Sekunde schafft sie sogar Aufnahmen in 5,3 K-Auflösung. Auch im Bereich der Bildstabilisierung hat GoPro bei der Hero 10 ordentlich nachgebessert: Noch so verwackelte Aufnahmen werden merklich ausgeglichen.

Eine Akkuladung reicht für Videoaufnahmen von rund eineinhalb Stunden. Wird die Kamera anschließend aufgeladen, werden die Aufnahmen dabei automatisch in die Cloud hochgeladen.

Um die automatische Upload-Funktion nutzen zu können, ist jedoch der Abschluss eines GoPro-Abos notwendig. Abonnenten erhalten zudem unbegrenzten Speicherplatz in der Cloud, profitieren von Rabattaktionen auf GoPro-Produkte und können sich pro Jahr bis zu zwei beschädigte Kameras gegen eine geringe Gebühr austauschen lassen. Ein GoPro-Abo ist für 49 Euro pro Jahr erhältlich.

Preis: EUR 429,98 • Maße / Gewicht: 71 x 55 x 33,6 mm / 153 g / Akku: 1.720 mAh • Konnektivität: WLAN, USB-C • Auflösung Videos: bis zu 5,3 K bei 60 Bildern pro Sekunde • Features: bis zu 10 Meter Tiefe wasserdicht, automatischer Upload der Aufnahmen in die Cloud • bit.ly/sm_hero10

Starker Sound für Filmabende

Sonos Beam (Gen 2)

Die unverkennbare Musik des Lieblingsfilms oder das Geräusch, wenn die Skier beim wichtigsten Skirennen der Saison in den Schnee schneiden: Egal wie man seinen (Film)-Abend vor dem Fernseher am liebsten gestaltet, mit perfektem Sound wird er besser.

Die neueste Soundbar von Sonos – die Sonos Beam (Gen 2) macht es möglich: Mit Dolby Atmos ausgestattet bietet sie kristallklare Dialoge bei Serien, Filmen und Games und gibt Sportbegeisterten bei Live-Ereignissen durch eine detailreiche Soundkulisse das Gefühl selbst vor Ort dabei zu sein, wenn die Fans in euphorischem Jubel ausbrechen. Mit integrierter Sprachassistenz unterstützt die Sonos Beam (Gen 2) zudem ganz einfach dabei, herauszufinden auf welchem Kanal der Lieblingsfilm gerade läuft, während man selbst die Snacks für den Abend vorbereitet. Auch wenn das eigene Wohnzimmer nicht mal annähernd an die Größe eines Kinosaals herankommt – mit ihrem kompakten Design findet der Speaker auch auf der schmalsten Anrichte Platz und sorgt für soundstarke Erlebnisse.

Wer also seinen Sport-, Film-, oder Gaming-begeisterten Liebsten dieses Jahr zu Weihnachten ein Strahlen in die Augen zaubern möchte, kann die Soundbar direkt auf www.sonos.de für 499 Euro in den Farben Schwarz oder Weiß bestellen.

Preis: EUR 499,- • Maße / Gewicht: 69 x 651 x 100 mm / 2,8 kg • Konnektivität: WLAN, Ethernet, HDMI eArc • Features: kompatibel mit Apple AirPlay 2, steuerbar per Amazon Alexa- und Google Assistant-Sprachbefehl • bit.ly/sm_beamgen2

Wachsames Auge

Google Nest Cam

Die Überwachungskamera des Techkonzerns Google ist zwar aufgrund ihrer Ausmaße alles andere als unauffällig, dafür überwacht Sie Ihr Eigenheim sicher und zuverlässig. Sie ist sowohl mit als auch ohne Akku erhältlich. Die Variante ohne Akku lässt sich nur in Innenräumen verwenden, die Akku-Version ist hingegen für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Über die Google Home-App wird das Gerät mit dem heimischen WLAN-Netz gekoppelt und ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit. Livebilder und aufgezeichnete Videos lassen sich wahlweise über die App oder den Google Nest Hub ansehen. Mithilfe eines eingebauten Lautsprechers und Mikrofons können Sie außerdem mit Besuchern oder potenziellen Übeltätern in Kontakt treten. Die Kamera ist zudem in der Lage, verschiedene Objekte, Bewegungen und sogar Gesichter zu erkennen. Auf diese Weise kann die Anzahl der Benachrichtigungen deutlich gesenkt werden, da sie nicht bei jeder noch so kleinen Bewegung den Hausbesitzer informiert.

Preis: EUR 199,99 Euro • Maße / Gewicht: 8,3 x 8,3 cm / 398 g • Konnektivität: Bluetooth, WLAN • Akku: 6 Ah • Features: Bewegungs-, Objekt und Gesichtserkennung, Nachtsichtmodus, Lautsprecher, Mikrofon • bit.ly/sm_nestcam

Starker WLAN-Router

Google Nest WiFi

Wie es der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Gadget um ein Mesh-WLAN-System zur Einrichtung eines WLAN-Netzes in Ihrem Zuhause. Ein WiFi-Zugangspunkt ist in der Lage, eine Fläche von bis zu 85 Quadratmetern mit WLAN zu versorgen. Für ein flächendeckendes WLAN-Netzwerk in größeren Wohnungen lassen sich auch mehrere Zugangspunkte miteinander koppeln.

Die Einrichtung des Gadgets hat Google bewusst einfach gehalten, damit auch jeder ein Netzwerk in den eigenen vier Wänden problemlos einrichten kann. Der Router wird an die Steckdose und das Modem angeschlossen und via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden. Anschließend wird mithilfe der Google Home-App die Einrichtung durchgeführt. Bei der Produktion denkt Google angeblich auch an die Umwelt: 49 Prozent der Kunststoffteile bestehen aus recyceltem Material.

Preis: EUR 99,00 • Maße / Gewicht: 106,1 x 68,8 mm / 340 g • Konnektivität: WLAN, Bluetooth, LAN • RAM: 512 MB • Speicher: 4 GB • Reichweite: bis zu 85 m² • Features: WPA 3-Verschlüsselung, automatische WLAN-Optimierung • bit.ly/sm_wifi

Hervorragendes Tablet

iPad Mini

Das Update des iPad mini war für viele ein längst überfälliger Schritt. Denn das Design dieser kleinen Variante des iPads blieb bis auf ganz wenige Abänderungen seit 2012 unverändert. Bot das Display bislang eine Diagonale von 7,9 Zoll, so wuchs dieses nun auf 8,3 Zoll an. Designtechnisch orientiert sich das Tablet am aktuellsten Air-Modell, der Touch ID-Sensor steckt fortan nicht mehr im Homebutton, der dem Relaunch zum Opfer gefallen ist, sondern im Power Button an der Gehäuseoberseite. Außerdem unterstützt das mini künftig auch den Apple Pencil der zweiten Generation.

Die Lautstärketasten des mini befinden sich erstmals bei einem iPad nicht an der linken Seite, sondern an der Oberkante. Der Lightning-Anschluss wurde durch ein USB-C-Modul ersetzt, außerdem arbeitet der aktuelle A15-Bionic-Chip im mini, der auch in allen iPhone 13-Modellen zu finden ist.

Das 8,3 Zoll große Display mit einer Auflösung von 2.268 x 1.488 Pixeln sorgt für eine gestochen scharfe Darstellung der Inhalte mit einer hervorragenden Farbwiedergabe. Auch in puncto Displayhelligkeit gibt es bei dem Apple-Tablet nichts zu bemängeln.

Preis: ab EUR 549,- • Maße / Gewicht: 195,4 x 134,8 x 6,3 mm / 293 g • Konnektivität: Bluetooth, WLAN, 3,5 mm WLAN, Bluetooth, USB-C • Speicher: 64 bis 256 GBFeatures: kompatibel mit dem Apple Pencil der 2. Generation • bit.ly/sm_ipadmini

Pimp your Phone

RØDE Vlogger Kit USB-C

So wird jedes Smartphone zur professionellen Workstation: Mit dem RØDE Vlogger Kit USB-C sorgt man für eine beeindruckende Tonqualität – sowohl beim Videodreh als auch bei Online-Konferenzen. Herzstück des Kits ist RØDEs legendäres VideoMic DEMe-C, das direkt am Smartphone angeschlossen wird. Als Richtmikrofon konzentriert es sich auf Schall von vorne, sodass die Aufnahmen nicht durch Geräusche von der Seite oder von hinten gestört werden, man also passend zum Bild immer einen knackscharfen Ton hat. Der Clou: Das Mikrofon hat auf der Rückseite eine 3,5 mm Buchse, an die man seine Kopfhörer anschließen kann.

Außerdem im Kit: eine Smartphone-Klemmhalterung, die man je nach Bedarf in Porträt- oder Landscape-Richtung an das ebenfalls beiliegende Kugelkopfstativ montiert, welches sich beim Dreh auch als Handgriff nutzen lässt. Eine Miniatur-Videoleuchte, die man an der Smartphone-Klemme befestigt, komplettiert das Set.

Ein Diffusor-Aufsatz mit acht Wechselfolien in verschiedenen Farben sorgt dabei für einen strahlend-gesunden Teint. Das RØDE Vlogger Kit ist nicht nur von seinen Abmessungen her ein echtes Schmuckstück unter dem Baum: man kann mit dem Inhalt auch unmittelbar loslegen und ein wunderschönes Heiligabendvideo drehen. Neben dem Vlogger Kit USB-C, gibt es auch zwei weitere Varianten: für iPhones und für Geräte mit 3,5 mm Headset-Buchse.

Preis: EUR 159,00 • Maße / Gewicht: k.A. • Konnektivität: USB-C • Stromversorgung: über das Smartphone (Mikrofon), Akku (LED-Leuchte) • Laufzeit: 4 Stunden (LED-Leuchte) • Features: umfangreiches Zubehör (Richtmikrofon, Smartphone-Klemmhalterung, Miniaturstativ, Mini-LED-Leuchte • bit.ly/sm_vloggerkit

Farbenfrohe Wolfühlatmosphäre

TP Link Tapo L900-5

Kinderleicht anzubringen und einzurichten ist das Tapo L900-5, ein flexibles LED-Band, welches auf zahlreichen Untergründen haftet. Dank doppelseitigem Klebeband lässt es sich in Sekundenschnelle anbringen und haftet sicher auf Regalen, Treppengeländern oder an Tischunterkanten. Das Band wird in einer Länge von fünf Metern angeliefert und kann je nach Bedarf gekürzt werden. Sie benötigen zur Installation keinen Hub, das Band muss sich lediglich in einem WLAN-Netzwerk befinden. Die Einrichtung wird mittels Tapo-App in wenigen Minuten erledigt, danach können Sie das Band auf Wunsch entweder über die App oder per Sprachsteuerung (mit Alexa oder Google Assistant) bedienen. In der App lassen sich außerdem flexible Zeitpläne festlegen und Voreinstellungen in der gewünschten Farbe und Helligkeit – etwa für Fernsehabende oder zum Einschlafen – bestimmen. Außerdem lässt sich der Lichtstreifen so programmieren, dass er bei längerer Ab- eine Anwesenheit vortäuscht, um etwaige Langfinger von Ihren eigenen vier Wänden fernzuhalten.

Preis: EUR 24,90 • Länge: 5 Meter • Wi-Fi-Frequenz: 2,4 GHz • Leistungsaufnahme: 13,5 Watt • Temperaturrahmen: – 15 bis 40 Grad • bit.ly/sm49_tplink

Hörspiel-Player

Kekz Kophörer

Hörspiele erfreuen sich nach wie vor bei Kindern einer großen Beliebtheit. Damit der Nachwuchs diese nicht permanent über das Smartphone konsumieren muss, hat das Münchner Start-up Kekz einen Kopfhörer entwickelt, der ohne Smartphone- und WLAN-Anbindung funktioniert.

Um ein Hörspiel wiederzugeben, ist lediglich ein Handgriff notwendig, den jedes Kind mühelos hinbekommt. Sobald der sogenannte Kekz – ein kleiner runder Audiochip – in die rechte Kopfhörermuschel eingelegt wird, startet das Hörspiel. Eine Akkuladung reicht laut Herstellerangaben für eine Laufzeit von etwa 15 Stunden.

Da die Ohren der Kinder sehr empfindlich sind, ist die Lautstärke auf einen Wert von 85 Dezibel begrenzt. Insgesamt stehen drei verschiedene Lautstärken zur Verfügung, die sich per Schieberegler anpassen lassen. Die Kopfhörermuscheln sind mit zwei sehr weichen Ohrpolstern ausgestattet, die selbst bei stundenlangem Tragen nicht drücken. Gleiches gilt für den verstellbaren Kopfhörerbügel. Für den leichteren Transport lassen sich die Ohrmuscheln zudem einklappen.

Die Kekz-Kopfhörer sind in den Farben rot und blau erhältlich und kosten 59,95 Euro. Ein einzelner Kekz, der ein Hörbuch umfasst, schlägt mit 9,99 Euro zu Buche.

Preis: EUR 59,95 • Konnektivität: USB-C • Laufzeit: bis zu 15 Stunden • Farben: Blau, Rot • Features: 3 Lautstärkestufen, hoher Tragekomfort, zusammenklappbar • bit.ly/sm_kekz

Formschöne Kopfhörer

Liberatone Air+ (2nd Gen)

Bei der zweiten Generation der Air+ In-Ear-Kopfhörer hat der dänische Hersteller Libratone sein Augenmerk auf eine verbesserte Geräuschunterdrückung gelegt. Die auf den Namen CityMix getaufte Technologie passt die Unterdrückung störender Geräusche automatisch an die Umgebung und die Aktivitäten des Nutzers an.

Optisch sind sie nahezu identisch mit dem Vorgängermodell. Für einen optimalen Tragekomfort sind Ohrpassstücke in drei verschiedenen Größen im Lieferumfang enthalten. Ein intelligenter Sensor unterstützt den Besitzer zudem bei der Auswahl der richtigen Ohrstöpsel.

Die Kopfhörer liefern ein ausgewogenes Klangbild mit klar hörbaren Stimmen und Instrumenten. Zusätzlich lässt sich der Klang durch mehrere vordefinierte Einstellungen mithilfe der dazugehörigen Libratone-App individuell anpassen.

Eine Akkuladung reicht für etwa sechs Stunden Musikgenuss. Mit dem dazugehörigen Ladecase können die Kopfhörer dreimal vollständig geladen werden. Die Gesamtlaufzeit lässt sich somit auf 24 Stunden erhöhen. Besonders praktisch ist die integrierte Trageerkennung: Die Kopfhörer erkennen automatisch, ob sie getragen werden und pausieren die Musikwiedergabe, wenn sie aus dem Ohr genommen werden. Nach dem erneuten Einsetzen läuft das Musikstück weiter.

Preis: EUR 198,90 • Maße / Gewicht: 32 x 22 x 19 mm / 5,5 g (Ohrhörer) / 54 x 50 x 24 / 41 g (Ladecase) • Laufzeit: bis zu 6 Stunden (Ohrhörer) / etwa 24 Stunden (mit Ladecase) • Features: intelligente Geräuschunterdrückung, IP54-zertifiziert, Trageerkennung • bit.ly/sm_libratoneair

Smarte Verbundelung

2x Google Nest Hub (2. Generation)

“O.K. Google, welche Geschenke fehlen noch?” Mit tink.at, dem Premium-Smart-Home-Provider hat man alles auf einen Blick: Die kompakten, smarten Bildschirme von Google fungieren insbesondere in der Vorweihnachtszeit als helfende Elfen. Einkaufslisten, Wunschzettel, Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit einzelner sind mit dem neuen Google Nest Hub auf einem Display ersichtlich.

Nicht nur als zentraler Steuerungs-Hub, sondern auch zur Wiedergabe von Filmen und Videos, Musik-Highlights und sogar als digitaler Bilderrahmen dient das smarte 7-Zoll-LCD-Display. Das Leichtgewicht schmiegt sich mit nur 480 Gramm und edlem Design in jedes Umfeld ein.

In der besinnlichen Vorweihnachtszeit das digitale Familienfoto einfach – und sogar ohne Kramen – wieder aufstellen und “Let It Snow” spontan ertönen lassen. Ob in der Küche beim Backen, während der Dekoration des Weihnachtsbaums oder im Schlafzimmer, wenn einem der Weihnachtswunsch plötzlich wieder einfällt – der Nest Hub ist ein Alleskönner und unterstützt unermüdlich. Mit einem smarten Zwilling – ­aktuell ist ein 2er-Set für 129 Euro erhältlich – fährt der Nest Hub zu ­Höchstleistungen auf.

Preis: EUR 129,- • Maße / Gewicht: 120,4 x 177,4 x 69,5 mm / 558 g • Display: 7 Zoll (1.024 x 600 Pixel) • Konnektivität: Bluetooth, WLAN • Features: EQ-Umgebungslichtsensor, Temperatursensor, Chromecast integriert, 3 Far Field-Mikrofone • tink.at

Digitaler Bilderrahmen

Nixplay Smart Photo Frames

Auf diesem digitalen Fotorahmen von Nixplay können Sie sich Ihre auf dem Smartphone gespeicherten Lieblingsschnappschüsse schnell und einfach anzeigen lassen. Er lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat nutzen.

An der Unterseite des Rahmens sind zwei Sensoren verbaut. Einer dient als Infrarotsensor für die dazugehörige Fernbedienung, der andere fungiert als Bewegungssensor. Mithilfe des biegbaren Kabelständers, der in der Mitte der Rückseite angebracht ist, kann der Smart Photo Frame in verschiedenen Winkeln platziert werden. Alternativ lässt sich der Bilderrahmen auch unter Zuhilfenahme der mitgelieferten Montageschablone an der Wand befestigen.

Um den Rahmen nutzen zu können, muss zuerst die dazugehörige Nixplay-App heruntergeladen und ein Konto erstellt werden. Danach erfolgt die Einbindung in das WLAN-Netzwerk, die von der Anwendung Schritt für Schritt erklärt wird und in unserem Test innerhalb weniger Minuten erledigt war.

Die Bilder werden mit einer Auflösung von 2.048 x 1.536 Pixeln dargestellt. Die Helligkeit des Rahmens lässt sich stufenlos regulieren und die Schnappschüsse werden ausreichend hell angezeigt. An der Farbintensität und Bildschärfe gibt es nichts zu bemängeln. Dank der eingebauten Lautsprecher können sogar Videos über den Rahmen abgespielt werden. Der Bewegungssensor arbeitet einwandfrei und aktiviert den Bilderrahmen automatisch, sobald eine Bewegung in einem 2,5 Meter Radius registriert wird. Die Dauer bis das Gadget wieder in den Stand-By-Modus wechselt, kann in der App jederzeit individuell angepasst werden.

Preis: EUR 279,99 • Maße / Gewicht: 199 x 248 x 31 mm / 570 g • Auflösung: 2.048 x 1.536 • Konnektivität: WLAN • Features: Bewegungssensor, steuerbar per Fernbedienung • bit.ly/sm_nixplay

Zuverlässiger Reinigungshelfer

Roborock H6

Mit dem H6 hat der chinesische Hersteller Roborock einen akkubetriebenen Handstaubsauger in seinem Sortiment, mit dem Sie Ihr Zuhause mühelos sauber halten können. Durch das geringe Gewicht der Haupteinheit von rund 1,4 Kilogramm lässt sich der Staubsauger problemlos transportieren. Je nach verwendetem Aufsatz erhöht sich das Gewicht auf bis zu knapp 3 Kilogramm. Auf der Oberseite des Griffs befindet sich ein einfarbiges, 1,3 Zoll großes OLED-Display, das hell beleuchtet ist. Es zeigt Informationen zu dem gewählten Saug-Modus sowie zur verbleibenden Akkuleistung an und informiert, wenn der Filter gereinigt werden muss. Das Filtersystem ist fünflagig und beinhaltet einen HEPA-Filter, der Tierhaare, Milben und Pollen filtert. Er lässt sich einfach entnehmen und kann mit Wasser gereinigt werden. Nach dem Reinigungsvorgang sollten Sie ihn jedoch mindestens einen Tag lang trocknen lassen. Die Staubkammer verfügt über ein Fassungsvermögen von 400 Millilitern und kann durch einen Zug am Hebel mit dem Mülltonnen-Symbol, bei dem die Klappe nach unten aufspringt, schnell und einfach entleert werden. Für die Reinigung bietet der H6 drei verschiedene Leistungsstufen: Eco, Standard und Turbo. Auf Teppichböden erhöht der Staubsauger zudem automatisch die Leistung. Der 3.610 mAh Akku schafft im Eco-Modus eine Laufzeit von knapp 1,5 Stunden. Im Standard-Modus sind es rund 45 Minuten und auf der höchsten Stufe nur zehn Minuten. In etwa vier Stunden ist der Energiespeicher wieder vollständig aufgeladen.

Einen weiteren Pluspunkt stellt zudem das Zubehör dar: Neben einem Saugrohr sind drei verschiedene Bürsten, ein flexibler Schlauch, eine Fugendüse, ein Netzteil sowie eine Wandhalterung mit integrierter Ladestation im Lieferumfang enthalten.

Preis: EUR 339,99 • Maße / Gewicht: 110 x 21,5 x 11 cm / 1,4 kg • Saugleistung: 24.000 Pa • Akku: 3.610 mAh • Laufzeit: bis zu 90 Minuten • Ladezeit: ca. vier Stunden • Features: HEPA-Filter, umfangreiches Zubehör, drei Leistungsstufen • bit.ly/sm_h6

Preisknüller

Xiaomi Mi Band 6

Auch die sechste Version des beliebten Fitnesstrackers aus dem Hause Xiaomi bringt starke Hardware zum kleinen Preis!

Das 1,56 Zoll große AMOLED Display weist eine starke Helligkeit auf und kann einwandfrei abgelesen werden. Die Akkulaufzeit beziffert der Hersteller mit bis zu 14 Tagen. Wir selbst haben das Band erst rund eine Woche vor Redaktionsschluss erhalten. Der Akku wurde in dieser Zeit nur einmal vor der Erstnutzung mit dem beilegenden Magnetkabel in rund zwei Stunden voll geladen. Neben Schrittzähler, Schlaftracker, Puls- und Stressmessung, Musiksteuerung, Benachrichtigungen und weiteren Features kann das günstige Band auch eine Blutsauerstoffmessung durchführen. Diese Funktion ist keine Selbstverständlichkeit in dieser Preisklasse. Ein starker Begleiter am Handgelenk!

Preis: EUR 36,- • Maße / Gewicht: 47,6 x 18,6 x 12,7 mm / 13 g • Display: 1,56“ AMOLED • Akku: 125 mAh • Features: Stress- und Blutsauerstoffmessung • bit.ly/sm_miband6

Intelligente Zahnbürste

Oral-B iO Series 9

Anstatt eines klassischen Vibrationsmotors setzt der Hersteller Oral-B auf einen innovativen magnetischen Antrieb der Zahnbürste. Der Unterschied: Die Vibrationen sind deutlich sanfter als bei herkömmlichen Konkurrenzmodellen.

Die iO-Series 9 hat aber noch deutlich mehr zu bieten: So erkennt die smarte Bürste, an welchen Stellen bereits geputzt wurde und zeigt dies auf dem eingebauten Farbdisplay an. Ist die Zahnreinigung erfolgreich verlaufen, erscheint ein Lächeln auf dem Display.

Verschiedene Putz-Modi können direkt über die Bürste ausgewählt und gestartet werden. Die Putzdauer lässt sich ebenfalls vom Display ablesen und Statistiken zum eigenen Putzverhalten gibt die dazugehörige Smartphone-App wieder. Geliefert wird die Bürste mit einem Bürstenkopf samt Aufbewahrungsbox, einer Ladeschale sowie einem Reiseetui. Letzteres dient gleichzeitig auch als Ladestation.

Preis: EUR 214,99 • Maße / Gewicht: 17,8 x 10 x 25,3 cm / 630g • Konnektivität: Bluetooth • Features: 7 verschiedene ­Putzprogramme, Farbdisplay, Positionserkennung • bit.ly/sm_series9

Nimmermüder Beifahrer

Nextbase 322 GW Dashcam

Mithilfe der Dashcam 322 GW des Herstellers Nextbase lassen sich heikle Situationen oder Unfälle im Straßenverkehr aufzeichnen, die im Falle eines Strafverfahrens zur Klärung der Sachlage herangezogen werden können.

Die Mini-Kamera liefert gestochen scharfe und kontrastreiche Aufnahmen in Full-HD-Qualität mit einer Auflösung von 1.080 Pixeln und 60 Bildern pro Sekunde. Ein verbessertes 6-G-Objektiv sorgt für eine höhere Bildschärfe, so lassen sich auf den Aufnahmen auch Nummernschilder und Verkehrszeichen einwandfrei erkennen.

Im Falle eines schweren Unfalls lotst ein integriertes Notfall-SOS-System die Rettungskräfte automatisch an ihren Standort im Falle eines schweren Unfalls. Auf Wunsch des Nutzers lassen sich auch vorab wichtige medizinische Daten wie beispielsweise die Blutgruppe oder Allergien hinterlegen, was bei einem Unfall zur optimalen und schnellen Behandlung beitragen kann.

Die Dashcam ist zudem mit einem Beschleunigungssensor ausgestattet, der sowohl einen Aufprall während der Fahrt als auch Erschütterungen beim Parken erkennt. Sobald das Fahrzeug abgestellt und die Zündung ausgeschaltet wird, aktiviert sich der intelligente Parkmodus. Wird anschließend eine Bewegung erkannt, zeichnet die Kamera 30 Sekunden lang das Geschehen auf. Die Empfindlichkeit des Beschleunigungssensors lässt sich übrigens individuell anpassen.

Preis: EUR 149,99 • Maße / Gewicht: 82 x 46 x 47 mm / 104 g • Auflösung: 1.080 p • Konnektivität: Bluetooth, HDMI, USB, WLAN • Features: Notruf-SOS-Funktion, intelligenter Parkmodus, Click & Go-PRO-Halterung • bit.ly/sm_322gw

Kleiner Bruder der You-Rista

Qbo Touch

Neben der schon etwas älteren „You-Rista“ bietet Qbo – respektive Tchibo – seit einigen wenigen Monaten auch ein kleinere Kaffeemaschine, die „Touch“, an. Der kubische Kaffeespender unterscheidet sich in einigen Punkten vom großen Bruder, vor allem die Auswahl verfügbarer Variationen ist aufgrund des fehlenden „Milk Masters“ erheblich kleiner. Dafür wächst der Wassertank bei der „Touch“, 900 Milliliter Fassungsvermögen der „You-Rista“ stehen 1300 Milliliter der Touch gegenüber. Das reicht – je nach Größe – für rund sieben große Tassen oder satte 22 Espressos.

Der erste Kaffee ist schnell zubereitet, die Qbo Touch muss im Prinzip nur ausgepackt, mit wenigen Handgriffen zusammengesteckt und dann eingeschaltet werden. Wer mag, verbindet die Maschine noch mit der Qbo-App, dann lässt sich die Zubereitung des frühmorgendliches Wachmachers beispielsweise auch vorplanen.

Außerdem besteht über die Anwendung die Möglichkeit, dem schwarzen Gold mehr oder weniger Wasser zuzufügen, um Menge und Stärke anzupassen. Über die App lassen sich auch die drei kapazitiven Tasten an der Maschinenoberseite „neu“ belegen – im Prinzip lässt sich festlegen, wie viel Kaffee gemacht werden soll. Praktisch ist das allemal.

Was vor dem Kauf zu überlegen ist, sind die Ausgaben für die Kapseln. Qbo verkauft diese recht exklusiv, einfach in den Supermarkt um die Ecke zu huschen, um schnell Kaffee zu holen, ist wohl eher schwierig. Dafür hilft die App auch bei der Online-Bestellung der Kapseln.

Preis: EUR 99,00 • Maschinenart: Kapselmaschine • Wassertank: 1.300 ml • Maße: (H x B x T): 23 x 20 x 28,5 cm • Gewicht: ca. 3,5 kg • Konnektivität: Bluetooth, WiFi • Bedienung: Tasten, App • bit.ly/sm_qbotouch

Kinofeeling für Zuhause

Nokia 65 Zoll QLED 4K UHD Smart TV

Der brandneue 65 Zoll Nokia QLED Smart TV liefert gestochen scharfe und kontrastreiche Bilder in 4K-Qualität sowie ein sattes Schwarz für ein ganz besonderes Heimkinoerlebnis. Dank eigenem Movie-Modus und eingebautem Subwoofer verwandelt sich ihr Wohnzimmer blitzschnell in einen Kinosaal. Egal ob Familienkomödie oder Actionblockbuster, das Fernseherlebnis wird garantiert einzigartig! Alle Nokia Smart TVs ermöglichen durch Android TV und Google Play Store den Zugriff auf mehr als 7.000 Apps – darunter auch Netflix, YouTube, Disney+ und Co.

Egal ob Fernsehempfang via Antenne, Kabel oder Satellit: Der eingebaute Triple Tuner gewährt Zugriff auf zahlreiche frei empfangbare TV-Programme aus dem In- und Ausland. Ein eigener Kartenslot für PayTV-Karten ist ebenfalls mit an Bord.

Für all jene, die zusätzlich zu dem Film- oder Fernsehgenuss auch noch spielen möchten, steht ein separater Gaming-Modus zur Verfügung. Der Controller oder die Tastatur können ganz einfach, mittels Bluetooth, mit dem Gerät verbunden werden und dank Features wie Dynamic Contrast, UHD-Upscaling und einer Reaktionszeit von nur 8 Millisekunden wird jedem Gamer ein atemberaubendes Erlebnis garantiert.

Ein besonderes Highlight ist zudem die sprachgesteuerte Bluetooth-Fernbedienung, die mithilfe der optionalen Tastenbeleuchtung auch in dunklen Räumen stets schnell und einfach zu Diensten ist. Die Fernbedienung selbst ist ergonomisch geformt und liegt außerordentlich gut in der Hand.

Preis: EUR 1.199,90 • Maße / Gewicht: 1452 x 240 x 873 mm / 22 kg • Display: 65“ • Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel • Konnektivität: Bluetooth, WLAN, USB, HDMI, LAN • Features: Chromecast, Google Assistant, drehbarer Standfuß, Android TV • bit.ly/sm_nokiauhdqled

Vielseitige Streaming-Erlebnisse

Nokia Streaming Box 8000

Die Nokia Streaming Box 8000 ist ein kleines Wunderwerk der Technik. Mit ihr lassen sich sämtliche TV-Geräte innerhalb weniger Minuten kostengünstig in Smart TVs umwandeln. Aufgrund ihres kompakten und eleganten Designs findet sie problemlos überall Platz und kann überall hin mitgenommen werden. Ideal für all jene, die sich nicht von ihrem alten Fernseher trennen oder ihn als smartes Zweitgerät verwenden wollen bzw. die Box als ein portables Streaming-Gerät ins Wochenendhaus oder den Urlaub mitnehmen möchten.

Die Nokia Streaming Box, die vom offiziellen Lizenznehmer StreamView GmbH vertrieben wird, ist in der Lage, Filme und Videos in 4K UHD-Qualität wiederzugeben. Daraus resultiert ein besonders detailreiches Fernsehbild mit hohem Kontrast und satten Farben.

Dank Android TV stehen dem Nutzer mehr als 7000 Apps aus dem Google Play Store, inklusive der gängigsten Musik- und Videostreaming-Dienste, zur Verfügung. Inhalte von Smartphones oder Tablets können mithilfe von Google Chromecast direkt auf den Fernseher gestreamt werden und die vielseitigen Anschlüsse ermöglichen maximale Flexibilität: Über den USB-C-Anschluss oder via Bluetooth lassen sich allerlei Geräte wie beispielsweise Kopfhörer, Soundbars, Bluetooth-Game-Controller oder ein USB-Stick für zusätzlichen Speicher anschließen. Die Nokia Streaming Box lässt sich außerdem ganz einfach über Google Assistant per Sprachbefehl steuern.

Weitere Informationen unter: nokia.streamview.com/Produkte/

Preis: EUR 89,90 • Maße / Gewicht: 112 x 112 x 24 mm / 250 g • Speicher: 8 GB • Konnektivität: HDMI, USB, Bluetooth, WLAN • Betriebssystem: Android 10 • Features: 4K-Auflösung, steuerbar per Sprachbefehl, Chromecast • bit.ly/sm_nokiastreamingbox