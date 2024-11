QualitÃ¤t engineered in Germany: Andreas Meyer, Leiter Sales & Marketing bei Displex

Herr Meyer, können Sie uns mehr über Ihren beruflichen Werdegang beim Displayschutz-Spezialisten Displex erzählen? Wie haben sich Ihre verschiedenen Rollen und Aufgaben im Unternehmen entwickelt?

Natürlich, gern. Meine Reise bei DISPLEX begann vor vier Jahren als Leiter Marketing & Sales nach umfassender Erfahrung in verschiedenen Branchen, einschließlich führender Positionen bei Avery Zweckform und Henkel im internationalen Marketing und der Geschäftsleitung. Auch dort hatte ich mit Produkten zu tun, die das Leben der Menschen verbessern. Und genau darum geht es ja auch bei DISPLEX! Bei DISPLEX gehörte direkt zu meinen Aufgaben, DISPLEX als DISPlayschutzEXperte weiter zu etablieren und die Erweiterung des Produktportfolios. Unser Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in unseren neuesten technologisch und ökologisch wegweisenden Produkten wider.

Displex hat sich im Laufe der Jahre mit seinen hochwertigen und robusten Schutzutensilien einen Namen gemacht. Welche Materialien und Technologien kommen zum Einsatz, um die Schutzfolien und -gläser herzustellen?

Bei DISPLEX setzen wir ausschließlich auf Qualität sowie erstklassige Materialien. Das zeichnet uns aus! Unsere Schutzgläser bestehen aus hochwertigstem Aluminium-Silikat Premium-Echtglas mit einer Oberflächenhärte von 10H, wodurch sie extrem kratz- und stoßresistent sind. Eine spezielle High-Tech-Antifingerprint-Beschichtung hält die Gläser lange sauber und klar. Die spezialbehandelten, extra harten Kanten bieten zusätzlichen Stoßschutz, auch aufgrund einer speziellen Kunststoffummantelung. Unsere Ingenieure entwickeln die Schutzgläser in Deutschland und passen alle Komponenten – wie Klebstofftyp, Glaskontur, -dicke, -veredelung, Kantengeometrie und Topcoating – präzise auf die Gerätespezifikationen an. Die aufwändige Herstellung erfolgt auf unseren eigenen Werkzeugen und unterscheidet sich von der Produktion in China anderer deutscher Hersteller, deren Produkte in puncto Qualität und Langlebigkeit hinter unseren Lösungen zurückbleiben.

Jahr für Jahr kommen zahlreiche neue Tablets und Smartphones von Samsung, Apple, Xiaomi und Co auf den Markt. Welche Herausforderungen ergeben sich dadurch bei der Entwicklung neuer Produkte?

Die rasante Innovationsgeschwindigkeit in der Tech-Branche, insbesondere bei Samsung, Apple und Xiaomi, erfordert von uns ständige Weiterentwicklung neuer Schutzlösungen. Jedes neue Gerät bringt spezifische Anforderungen an Form, Größe und Display-Beschaffenheit mit sich. Unser DISPLEX-Ingenieursteam arbeitet eng mit den Herstellern zusammen, um frühzeitig Zugang zu den technischen Details neuer Modelle zu erhalten. Passgenauigkeit und 100 % Funktionsunterstützung garantiert. Perfektion in jeder Hinsicht. Neben dieser Professionalität sind Flexibilität und Schnelligkeit entscheidend, um mit den Marktentwicklungen Schritt zu halten. Diese proaktive Strategie untermauert unsere Marktführerschaft und unseren Kunden sichert es das beste Glas am Markt!

Welche aktuellen Trends und Herausforderungen sehen Sie aktuell am Markt? Wie reagiert Displex darauf?

Ein bedeutender Trend, den wir beobachten, ist die zunehmende Nachfrage nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Produkten. Kunden erwarten von Unternehmen, dass sie Verantwortung für die Umwelt übernehmen. Bei DISPLEX begegnen wir diesem Trend schon seit längerem durch kontinuierliche Verbesserungen unserer Produktionsprozesse, Verpackungen und Materialien. Beispiele sind der einzigartige und patentierte EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus FSC®-zertifizierter Pappe, unsere zu 99 % kunststofffreie Verpackung und unsere langjährige Partnerschaft mit der NPO Plant-for-the-Planet, mit der wir in den letzten fünf Jahren mehrere Zehntausend Bäume gepflanzt haben.

Zudem haben wir ein Schutzglas mit 60 % Recyclinganteil entwickelt, das wir unseren Kunden anbieten können. Allerdings ist selbst unser maximal veredeltes Recyclingglas weniger hart und widerstandsfähig als unsere klassischen Premium Schutzgläser, insbesondere bei der Kantenbruchempfindlichkeit. Recyclinggläser haben generell eine kürzere Lebensdauer, was ihren ökologischen Vorteil verringert bzw. sogar überkompensieren kann. Trotzdem erreichen Recycling-Panzergläser anderer Marken oft nicht die Widerstandsfähigkeit unserer hochwertigen DISPLEX Recycling-Schutzgläser. Da bei DISPLEX Qualität, Langlebigkeit und Kundenzufriedenheit an erster Stelle stehen, empfehlen wir weiterhin unser Real Glas bzw.

Premium Glas als erste Wahl.

Darüber hinaus reagieren wir auf die wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Schutzlösungen, indem wir auf individuelle Kundenbedürfnisse eingehen.

Wie sammelt Displex Feedback von Kunden und wie wird dieses genutzt, um die Produkte zu verbessern? Gibt es Serviceangebote, die Ihre Kunden besonders schätzen?

Kundenfeedback ist für uns von unschätzbarem Wert und fließt direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte ein. Wir sammeln Rückmeldungen über Kundenbefragungen, Online-Reviews und unseren Kundenservice. Besonders geschätzt werden unsere führende Glasqualität und der EASY-ON® Eco-Montagerahmen, der die Installation erleichtert. Unser umfassender Service mit professioneller Beratung und exzellentem After-Sales-Support wird ebenfalls hoch angesehen. Wir sind auch 2024 auf der IFA und freuen uns auf interessante Gespräche und fachlichen Austausch. Besuchen Sie uns gern am Stand 311 in Halle 4.2, um unsere neuesten Innovationen und Qualität selbst zu erleben.

Was sind die langfristigen Ziele von Displex? Wo sehen Sie die Marke in den nächsten fünf bis zehn Jahren?

Langfristig streben wir an, unsere Marktführerschaft im Bereich Displayschutzlösungen weiter auszubauen. Wir möchten unser Produktportfolio kontinuierlich erweitern und dabei stets höchste Qualitäts- und Innovationsstandards erfüllen. Ein wesentlicher

Fokus wird auf der Erschließung neuer globaler Märkte liegen. Außerdem legen wir großen Wert auf nachhaltige Lösungen, um unseren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Unser ultimatives Ziel ist es, eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern zu pflegen und langfristige Partnerschaften aufzubauen. Wir möchten sicherstellen, dass unsere Kunden rundum perfekt beraten werden, stets zufrieden sind und wir aktiv zur Wertschöpfungskette beitragen. In fünf bis zehn Jahren sehen wir DISPLEX weiterhin als die erste Wahl für Displayschutz – sowohl bei Endverbrauchern als auch im B2B-Sektor – in Deutschland, Europa und weltweit.

Mehr Infos unter: displex.com