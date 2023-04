Samsung Galaxy: Warum von 22 auf 23 wechseln? Redaktion

Jedes Jahr kommen neue Handymodelle in die Läden, deren Fähigkeiten im Vergleich zu ihren Vorgängern verbessert wurden. Diese Verbesserungen sind jedoch nicht immer ein Anreiz, das neue Modell, das in die Läden kommt, zu kaufen. Einige Modelle bieten jedoch echte Neuerungen in Bezug auf die Funktionen, die die Nutzer zum Kauf des neuen Handys bewegen. Dies ist zum Beispiel beim Samsung Galaxy S23 der Fall, dessen Merkmale attraktiver sind als die des S22.

Die physischen Eigenschaften

Samsung hat immer akribisch darauf geachtet, wie die Handys auf dem Markt aussehen, sodass man sie auf den ersten Blick erkennt. Eines der auffälligsten physischen Merkmale der Samsung-Telefone war die Abgrenzung der Kameras auf der Rückseite des Telefons. Diese Abgrenzung gehört jedoch mit den neuen Modellen Samsung Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra der Vergangenheit an. Tatsächlich hatte Samsung mit dieser Änderung bereits begonnen, denn auch das im letzten Jahr erschienene Samsung S22 Ultra hatte diese Abgrenzung nicht. Es scheint, dass diese wichtige Änderung auf die von den Nutzern der Marke geäußerte Nachfrage zurückzuführen ist. Neben dem Aussehen der Kameras hat auch das Telefon selbst einen modernen, technologischen Stil mit günstigeren Konturen. Was den Bildschirm des Telefons betrifft, so wird er widerstandsfähiger sein als der des Vorgängermodells, d. h. des Samsung S22. Das liegt daran, dass der Bildschirm des S23 aus Gorilla Glass Victus 2 besteht, einer sehr widerstandsfähigen Glasart. Der Bildschirm sollte es den Nutzern also ermöglichen, ein Telefon zu genießen, das nicht bei der kleinsten Erschütterung zerspringt. Das S23 sollte Stürze aus 1 bis 2 Metern Höhe unbeschadet überstehen können, selbst wenn es auf Oberflächen wie Asphalt landet. Dies ist jedoch kein Grund, nicht vorsichtig zu sein, vor allem nicht auf harten Oberflächen wie Beton. Beachten Sie, dass der Bildschirm nicht nur widerstandsfähiger, sondern auch heller ist. Die 1300 Nits des S22 werden beim S23 in 1750 Nits umgewandelt, was mindestens 35 % mehr Helligkeit bietet.

Interne Merkmale und neue Funktionen

Die größte Veränderung, die beim Design des Samsung S23, S23+ und S23 Ultra beobachtet wurde, ist die Einführung der Snapdragon-Technologie. Samsung verzichtet auf den Exynos, den es normalerweise verwendete und der von den Nutzern in Europa lange Zeit kritisiert wurde. Die in der Samsung S23-Reihe verwendete Snapdragon 8 Gen 2-Technologie würde dann die Leistung des Modells erheblich verbessern. So wäre das Telefon im Gegensatz zum S22 schneller, und die Übertragungsfrequenzen dieser Technologie sind höher. Außerdem würde der Snapdragon 8 Gen 2 die Samsung 23-Modelle zu leistungsstärkeren, stabileren und energieeffizienteren Modellen machen. In Bezug auf die Akkulaufzeit macht das S23 einen großen Schritt nach vorne im Vergleich zum Samsung Galaxy S22. Das neue Modell hat einen größeren Akku, was bedeutet, dass auch die Akkulaufzeit höher ist. Hinzu kommt, dass die Snapdragon 8 Gen 2-Technologie weniger Energie verbraucht als der Exynos 2200 des S22, was zu einer längeren Batterielebensdauer des S23 führt, die mit zunehmendem Alter des Geräts steigt. Bei den Kameras sind die Änderungen minimal, da das S23 die gleichen Sensoren wie das S22 auf der Rückseite des Telefons beibehält. Dennoch wird der Selfie-Sensor an der Seite des Bildschirms von 10 MP auf 12 MP erhöht, was zu einer leichten Verbesserung der Fotoqualität führt. Die Snapdragon-Technologie könnte sich jedoch positiv auf die Leistung der Sensoren auswirken, was zu einer deutlichen Verbesserung der Fotoqualität führen würde.