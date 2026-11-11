Im Test: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Philipp Lumetsberger

Faltbare Smartphones haben sich vom teuren Nischenprodukt zum ernstzunehmenden Alltagsbegleiter entwickelt. Samsung gehÃ¶rt zu den Vorreitern dieser GerÃ¤tegattung und erweitert sein Portfolio nun um ein ambitioniertes Modell. Neben dem Galaxy Z Fold 8 bringt der Hersteller mit dem Galaxy Z Fold 8 Ultra ein weiteres Falt-Smartphone auf den Markt, das mit viel Leistung, einem ausdauernden Akku und schnellem Laden Ã¼berzeugen soll.

Edle Verarbeitung und starke Displays

Das GehÃ¤use ist gewohnt dÃ¼nn gebaut und selbst zugeklappt kaum dicker als ein handelsÃ¼bliches Smartphone. Besonders gut gefÃ¤llt uns das Ã¼berarbeitete Scharnier: Es wirkt stabil, ist nicht zu schwergÃ¤ngig und hÃ¤lt das GerÃ¤t zuverlÃ¤ssig in verschiedenen Winkeln. Zusammengeklappt liegt es Ã¼berraschend angenehm und sicher in der Hand. Ausgeklappt erinnert es eher an ein kleines Tablet.

Das schmale, aber hohe 6,5 Zoll groÃŸe AuÃŸendisplay im 21:9-Format ist durch die enge Tastatur weniger tippfreundlich als beim breiteren Fold 8. DafÃ¼r verbirgt sich im Inneren ein rund 8 Zoll groÃŸer, nahezu quadratischer Bildschirm. Der typische Knick ist kaum sichtbar, nur wenig zu spÃ¼ren und stÃ¶rt im Alltag Ã¼berhaupt nicht. Beim Streamen von Videos muss man sich aufgrund des Seitenformats allerdings mit schwarzen RÃ¤ndern anfreunden. Knackige SchÃ¤rfe mit hoher Pixeldichte trifft auf geschmeidige 120 Hertz, wodurch sich Webseiten, MenÃ¼s und Social-Media-Apps flÃ¼ssig durchscrollen lassen. Auch bei Sonnenlicht bleiben die Inhalte aufgrund der starken Helligkeitswerte problemlos ablesbar.

Die vertikal angeordneten Kameralinsen ragen weit aus dem GehÃ¤use. Liegt das Smartphone auf dem Tisch, wackelt es bei der Bedienung ordentlich â€“ ob eine HÃ¼lle hier Abhilfe schafft, bleibt fraglich. Davon abgesehen trumpft die Kamera mit starker Technik auf: Die Hauptkamera lÃ¶st mit 200 Megapixeln auf, die Telefotolinse mit 10 und die Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Das Resultat sind tolle Bilder mit starkem Kontrast, hohem Detailgrad und krÃ¤ftigen, aber nicht unnatÃ¼rlich wirkenden Farben. Bei wenig Umgebungslicht und in dunklen Bereichen zeigt sich allerdings ein leichtes Bildrauschen. Videos zeichnet das GerÃ¤t in 8K mit 30 Bildern pro Sekunde oder in 4K-QualitÃ¤t mit 120 Bildern pro Sekunde auf.

Als Speicher stehen wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB zur VerfÃ¼gung. Die beiden kleineren Varianten sind mit einem 12 GB groÃŸen Arbeitsspeicher bestÃ¼ckt, die grÃ¶ÃŸte hingegen mit 16 GB RAM. FÃ¼r die Rechenleistung sorgt â€“ wie schon beim Fold 8 â€“ der Snapdragon 8 Elite Gen 5. AlltÃ¤gliche Aufgaben meistert das Phone mit Bravour, und auch anspruchsvolle, rechenintensive Anwendungen bringen den Chip nicht an seine Grenzen. Mit Ausnahme lÃ¤ngerer Gaming-Sessions hÃ¤lt sich die WÃ¤rmeentwicklung dabei angenehm in Grenzen.

Ausdauernder Akku und lange Update-Garantie

Nicht nur bei der Leistung, auch beim Akku geizt Samsung nicht. Der 5.000 mAh groÃŸe Energiespeicher soll problemlos eine Laufzeit von einem ganzen Tag gewÃ¤hrleisten. Aufgeladen wird mit bis zu 45 Watt per Kabel beziehungsweise 20 Watt kabellos. Die Mindestlebensdauer beziffert Samsung auf 1.200 Ladezyklen. Einer mehrjÃ¤hrigen Nutzung sollte damit nichts im Wege stehen. Passend dazu verspricht der Hersteller bis zu sieben Generationen von Betriebssystem-Upgrades sowie

Sicherheitsupdates bis Juli 2033. Auf dem Galaxy Z Fold 8 Ultra lÃ¤uft One UI 9 auf Basis des neuen Android 17. Die von Samsungs Highend-Smartphones bekannten KI-Funktionen sind ebenfalls an Bord. Neben den hauseigenen Alternativen zu den Google-Diensten sind mit Ausnahme von Facebook und Instagram keine Apps von Drittanbietern vorinstalliert.

Vorteile Nachteile – Hochwertige Displays

– Starke Kamera

– Lange Update-Garantie – AuÃŸendisplay recht schmal

– Deutlich hervorstehendes Kameramodul

Hersteller Samsung Modell Galaxy Z Fold8 Ultra Preis (TestgerÃ¤t)Â 1525,90 Euro

Betriebssystem Android 17 Abmessungen 158,4 x 72,8 x 8,9 mm Gewicht 215 g Display Technologie LTPO AMOLED Display GrÃ¶ÃŸe 6,50 Zoll Display AuflÃ¶sung 1080 x 2520 Pixel Display Pixeldichte 422 ppi CPU-Hersteller Qualcomm CPU-Model SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU-Leistung Octa-core (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M) Arbeitsspeicher 12 GB Speicher intern 256 GB Hauptkamera 200 MP / 10 MP / 50 MP SekundÃ¤rkamera 10 MP Bluetooth 6.0 Wi-Fi-Generation a/b/g/n/ac/6/7 NFC

ja

Akku-KapazitÃ¤t 5000 mAh Ladeleistung (Kabel) 45 W Ladeleistung (Kabellos) 20 W

Laufzeit Video 2129 min Laufzeit Browser 1414 min Laufzeit 3D-Render 453 min Ladezeit 0-50 23 min Ladezeit 0-100 66 min Geekbench 6-Single 3558 Geekbench 6-Multi 10234

Display 93,38% Speed (Leistungstest) 100,00% Speed (Hardware) 97,00% Akku (Laufzeit) 88,44% Akku (Hardware) 80,48% Features 85,00% Kamera 91,80% Verarbeitung 100,00% Design 100,00% Haptik 86,00%

Gesamtnote: Hervorragend | 92,4%

Preis/Leistung: UngenÃ¼gend | 40,0%

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Abmessungen: : (in mm - HÃ¶he x Breite x Tiefe)

Display:

Speed:

Akku:

Verarbeitung:

Ausstattung:

Design:

Haptik:

Kamera:

Leistung: Grafik: Browser: Akku: Max. 80627

Max. 4942

Max. 7176

Max. 910



Gesamtwertung: /40