Im Test: Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Faltbare Smartphones haben sich vom teuren Nischenprodukt zum ernstzunehmenden Alltagsbegleiter entwickelt. Samsung gehÃ¶rt zu den Vorreitern dieser GerÃ¤tegattung und erweitert sein Portfolio nun um ein ambitioniertes Modell. Neben dem Galaxy Z Fold 8 bringt der Hersteller mit dem Galaxy Z Fold 8 Ultra ein weiteres Falt-Smartphone auf den Markt, das mit viel Leistung, einem ausdauernden Akku und schnellem Laden Ã¼berzeugen soll.
Edle Verarbeitung und starke Displays
Das GehÃ¤use ist gewohnt dÃ¼nn gebaut und selbst zugeklappt kaum dicker als ein handelsÃ¼bliches Smartphone. Besonders gut gefÃ¤llt uns das Ã¼berarbeitete Scharnier: Es wirkt stabil, ist nicht zu schwergÃ¤ngig und hÃ¤lt das GerÃ¤t zuverlÃ¤ssig in verschiedenen Winkeln. Zusammengeklappt liegt es Ã¼berraschend angenehm und sicher in der Hand. Ausgeklappt erinnert es eher an ein kleines Tablet.
Das schmale, aber hohe 6,5 Zoll groÃŸe AuÃŸendisplay im 21:9-Format ist durch die enge Tastatur weniger tippfreundlich als beim breiteren Fold 8. DafÃ¼r verbirgt sich im Inneren ein rund 8 Zoll groÃŸer, nahezu quadratischer Bildschirm. Der typische Knick ist kaum sichtbar, nur wenig zu spÃ¼ren und stÃ¶rt im Alltag Ã¼berhaupt nicht. Beim Streamen von Videos muss man sich aufgrund des Seitenformats allerdings mit schwarzen RÃ¤ndern anfreunden. Knackige SchÃ¤rfe mit hoher Pixeldichte trifft auf geschmeidige 120 Hertz, wodurch sich Webseiten, MenÃ¼s und Social-Media-Apps flÃ¼ssig durchscrollen lassen. Auch bei Sonnenlicht bleiben die Inhalte aufgrund der starken Helligkeitswerte problemlos ablesbar.
Die vertikal angeordneten Kameralinsen ragen weit aus dem GehÃ¤use. Liegt das Smartphone auf dem Tisch, wackelt es bei der Bedienung ordentlich â€“ ob eine HÃ¼lle hier Abhilfe schafft, bleibt fraglich. Davon abgesehen trumpft die Kamera mit starker Technik auf: Die Hauptkamera lÃ¶st mit 200 Megapixeln auf, die Telefotolinse mit 10 und die Ultraweitwinkelkamera mit 50 Megapixeln. Das Resultat sind tolle Bilder mit starkem Kontrast, hohem Detailgrad und krÃ¤ftigen, aber nicht unnatÃ¼rlich wirkenden Farben. Bei wenig Umgebungslicht und in dunklen Bereichen zeigt sich allerdings ein leichtes Bildrauschen. Videos zeichnet das GerÃ¤t in 8K mit 30 Bildern pro Sekunde oder in 4K-QualitÃ¤t mit 120 Bildern pro Sekunde auf.
Als Speicher stehen wahlweise 256 GB, 512 GB oder 1 TB zur VerfÃ¼gung. Die beiden kleineren Varianten sind mit einem 12 GB groÃŸen Arbeitsspeicher bestÃ¼ckt, die grÃ¶ÃŸte hingegen mit 16 GB RAM. FÃ¼r die Rechenleistung sorgt â€“ wie schon beim Fold 8 â€“ der Snapdragon 8 Elite Gen 5. AlltÃ¤gliche Aufgaben meistert das Phone mit Bravour, und auch anspruchsvolle, rechenintensive Anwendungen bringen den Chip nicht an seine Grenzen. Mit Ausnahme lÃ¤ngerer Gaming-Sessions hÃ¤lt sich die WÃ¤rmeentwicklung dabei angenehm in Grenzen.
Ausdauernder Akku und lange Update-Garantie
Nicht nur bei der Leistung, auch beim Akku geizt Samsung nicht. Der 5.000 mAh groÃŸe Energiespeicher soll problemlos eine Laufzeit von einem ganzen Tag gewÃ¤hrleisten. Aufgeladen wird mit bis zu 45 Watt per Kabel beziehungsweise 20 Watt kabellos. Die Mindestlebensdauer beziffert Samsung auf 1.200 Ladezyklen. Einer mehrjÃ¤hrigen Nutzung sollte damit nichts im Wege stehen. Passend dazu verspricht der Hersteller bis zu sieben Generationen von Betriebssystem-Upgrades sowie
Sicherheitsupdates bis Juli 2033. Auf dem Galaxy Z Fold 8 Ultra lÃ¤uft One UI 9 auf Basis des neuen Android 17. Die von Samsungs Highend-Smartphones bekannten KI-Funktionen sind ebenfalls an Bord. Neben den hauseigenen Alternativen zu den Google-Diensten sind mit Ausnahme von Facebook und Instagram keine Apps von Drittanbietern vorinstalliert.
|Vorteile
|Nachteile
|– Hochwertige Displays
– Starke Kamera
– Lange Update-Garantie
|– AuÃŸendisplay recht schmal
– Deutlich hervorstehendes Kameramodul
|Hersteller
|Samsung
|Modell
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|Preis (TestgerÃ¤t)Â
|1525,90 Euro
|Betriebssystem
|Android 17
|Abmessungen
|158,4 x 72,8 x 8,9 mm
|Gewicht
|215 g
|Display Technologie
|LTPO AMOLED
|Display GrÃ¶ÃŸe
|6,50 Zoll
|Display AuflÃ¶sung
|1080 x 2520 Pixel
|Display Pixeldichte
|422 ppi
|CPU-Hersteller
|Qualcomm
|CPU-Model
|SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
|CPU-Leistung
|Octa-core (2×4,74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3,62 GHz Oryon V3 Phoenix M)
|Arbeitsspeicher
|12 GB
|Speicher intern
|256 GB
|Hauptkamera
|200 MP / 10 MP / 50 MP
|SekundÃ¤rkamera
|10 MP
|Bluetooth
|6.0
|Wi-Fi-Generation
|a/b/g/n/ac/6/7
|NFC
|ja
|Akku-KapazitÃ¤t
|5000 mAh
|Ladeleistung (Kabel)
|45 W
|Ladeleistung (Kabellos)
|20 W
|Laufzeit Video
|2129 min
|Laufzeit Browser
|1414 min
|Laufzeit 3D-Render
|453 min
|Ladezeit 0-50
|23 min
|Ladezeit 0-100
|66 min
|Geekbench 6-Single
|3558
|Geekbench 6-Multi
|10234
|Display
|93,38%
|Speed (Leistungstest)
|100,00%
|Speed (Hardware)
|97,00%
|Akku (Laufzeit)
|88,44%
|Akku (Hardware)
|80,48%
|Features
|85,00%
|Kamera
|91,80%
|Verarbeitung
|100,00%
|Design
|100,00%
|Haptik
|86,00%
Gesamtnote: Hervorragend | 92,4%
Preis/Leistung: UngenÃ¼gend | 40,0%
|
Display:
Speed:
Akku:
Verarbeitung:
Ausstattung:
Design:
Haptik:
Kamera:
|
Leistung:
Grafik:
Browser:
Akku:
|
Max. 80627
Max. 4942
Max. 7176
Max. 910