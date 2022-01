Der große Smartphone-Kamera Vergleich: Wir küren die beste Smartphone-Knipse! Christoph Lumetzberger

Was waren das für Zeiten, als ein Schnappschuss nur dann zustande kam, wenn man in weiser Voraussicht die Digitalkamera eingepackt und zur Feier, auf den Ausflug oder in den Urlaub mitgebracht hat. Heutzutage reicht dafür in der Regel der Griff in die Hosentasche, das Smartphone in Richtung Motiv halten und den Auslöser betätigen – und das Bild ist fertig.

Dass sich aber vor allem beim im Handy verbauten Kamera-Setup die Spreu vom Weizen – sprich das günstige Einsteigerphone vom Topmodell – trennt, liegt auf der Hand. Daher haben wir uns in dieser Ausgabe dem Thema Smartphone-Kamera gewidmet und testen sieben Top-Handys. Können die verbauten Linsen eine Digitalkamera ersetzen, sind sie vielleicht sogar besser als eine separate Kamera? Und sind die Telefone dadurch ihr Geld wert? Diese Fragen klären wir auf den nächsten Seiten. Wichtig ist uns allerdings auch, dass die allermeisten Smartphone-Nutzer keine Highend-Technik-Experten sind, die dank ISO- und Blenden-Einstellungen sogar noch das Letzte aus ihrer Knipse herausholen. Stattdessen sind unsere Probanden klassische Point-and-shoot-Typen, die die Standardeinstellungen der Kamera-App bevorzugen. Und nach diesen Gesichtspunkten haben wir den Test durchgeführt.

Das Endergebnis

Auf dem Siegertreppchen tummeln sich Geräte der Marken Samsung, Apple und OnePlus. Und auch dahinter ist das Gedränge groß. Hier sehen Sie die detaillierte Auflistung des Endergebnisses unseres großen Smartphone-Kameravergleichs.

Unsere Bewertungskriterien

● Sieben RedakteurInnen und GrafikerInnen haben jeweils sieben Fotos von sieben Smartphones in fünf Kategorien von schlecht (1) bis sehr gut (7) gereiht. Alle Punkte haben wir im Anschluss an die Abstimmung addiert. Somit konnten maximal 245 Punkte pro Telefon erreicht werden.

● Je nach Kategorie haben unsere Testpersonen bei der Bewertung unterschiedliche Kriterien zur Abstimmung herangezogen. Der Fokus lag etwa auf der Farbvielfalt, dem Kontrastverhältnis, dem Detailreichtum, der Helligkeit oder der Nähe zum Original.

Platz 1 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Mit 193 von 245 möglichen Gesamtpunkten holt sich das Kamerasetup des Samsung Galaxy S21 Ultra 5G den Gesamtsieg des großen Smartphone-Kameravergleichs. Gleich drei der fünf Teilkategorien konnte sich das zu Jahresbeginn vorgestellte Topmodell des koreanischen Techkonzerns sichern. Bei den zwei weiteren fehlten nur wenige Punkte auf die Spitze.

Android: 11 / Display: 6,8“, 3.200 x 1.440 Pixel / Chipsatz: Exynos 2100 / Speicher: 128/256/512 GB / RAM: 12/16 GB / Kamera: Quad (Haupt, Weitwinkel, Tele, Periscope) / Akku: 5.000 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 38 Punkte

Porträt: 35 Punkte

Landschaftsszene: 36 Punkte

Selfie: 44 Punkte

Makro: 40 Punkte

➞ 193 / 245 Punkte

Platz 2 | Apple iPhone 13 Pro

Viel hat dem iPhone 13 Pro nicht gefehlt, um den Sieg in unserem Smartphone-Kameravergleich zu erringen. Zwei Teilkategorien (davon eine ex aequo mit dem Galaxy) gewann das Apple-Telefon, am weitesten entfernt von der Spitze war es in der Selfie-Kategorie, was im Endeffekt auch den Ausschlag in Richtung Galaxy S21 gegeben hat.

iOS: 15 / Display: 6,1“, 2.532 x 1.170 Pixel / Chipsatz: Apple A15 Bionic / Speicher: 128/256/512 GB, 1 TB / RAM: 6 GB / Kamera: Quad (Haupt, Weitwinkel, Tele, Bokeh) / Akku: 3.095 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 36 Punkte

Porträt: 45 Punkte

Landschaftsszene: 36 Punkte

Selfie: 30 Punkte

Makro: 48 Punkte

➞ 185 / 245 Punkte

Platz 3 | OnePlus 9 Pro

Das Treppchen in unserem Smartphone-Kameravergleich wird vom OnePlus 9 Pro komplettiert. Auch wenn das Kamera-System einen Respektabstand zur Konkurrenz auf den Rängen eins und zwei aufweist, so leistet sich die Knipse keinen Ausreißer nach unten und kommt somit nicht unverdient, wenngleich auch nur einen Punkt vor dem Vierten als Dritter ins Ziel.

Android: 11 / Display: 6,7“, 3.216 x 1.440 Pixel / Chipsatz: Snapdragon 888 / Speicher: 128/256 GB / RAM: 8/12 GB / Kamera: Quad (Haupt, Weitwinkel, Tele, Monochrome) / Akku: 4.500 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 30 Punkte

Porträt: 32 Punkte

Landschaftsszene: 34 Punkte

Selfie: 26 Punkte

Makro: 36 Punkte

➞ 158 / 245 Punkte

Platz 4 | Vivo X60 Pro

Gerade ein mickriger Punkt hat dem Vivo X60 Pro auf einen Platz auf dem Treppchen gefehlt. Dabei hat es mit dem Sieg in der ersten und vielleicht sogar schwierigsten Teilkategorie, der Nachtaufnahme, sehr gut begonnen. Aber auch so ist dem X60 Pro kein großer Ausreißer anzulasten, sodass ein mehr als respektabler vierter Platz zu Buche steht.

Android: 11 / Display: 6,56“, 2.376 x 1.080 Pixel / Chipsatz: Snapdragon 870 / Speicher: 256 GB / RAM: 12 GB / Kamera: Triple (Haupt, Weitwinkel, Tele) / Akku: 4.200 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 39 Punkte

Porträt: 25 Punkte

Landschaftsszene: 32 Punkte

Selfie: 32 Punkte

Makro: 29 Punkte

➞ 157 / 245 Punkte

Platz 5 | Huawei P40 Pro

Rang fünf geht an das P40 Pro aus dem Hause Huawei. Das Smartphone ist das älteste in unserem Test, kann aber dennoch einigermaßen mit der Konkurrenz mithalten. Dem Telefon kommt zugute, dass es im Frühling 2020 mit das beste Kamerasetup in der Branche hatte. Auch wenn es beinahe zwei Jahre auf dem Buckel hat, ist die Knipse immer noch brauchbar.

Android: 10 / Display: 6,58“, 2.640 x 1.200 Pixel / Chipsatz: Kirin 990 / Speicher: 128/256/512 GB / RAM: 8 GB / Kamera: Quad (Haupt, Weitwinkel, Tele, TOF Bokeh) / Akku: 4.200 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 31 Punkte

Porträt: 19 Punkte

Landschaftsszene: 27 Punkte

Selfie: 28 Punkte

Makro: 19 Punkte

➞ 124 / 245 Punkte

Platz 6 | Google Pixel 5

Mit 93 von 245 möglichen Punkten reicht es für das Google Pixel 5 nur zum sechsten Rang in unserem Smartphone-Kameravergleich. Zwar werden die Fotos nicht um vieles schlechter als bei der besser klassierten Konkurrenz, dennoch sind meistens Unterschiede festzustellen. Außerdem verfügt das Pixel 5 über lediglich zwei Linsen – zu wenig Ende 2021.

Android: 11 / Display: 6“, 2.340 x 1.080 Pixel / Chipsatz: Snapdragon 765G / Speicher: 128 GB / RAM: 8 GB / Kamera: Dual (Haupt, Weitwinkel) / Akku: 4.080 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 14 Punkte

Porträt: 15 Punkte

Landschaftsszene: 13 Punkte

Selfie: 27 Punkte

Makro: 24 Punkte

➞ 93 / 245 Punkte

Platz 7 | Sony Xperia 1 III

Auf dem letzten Rang unseres Smartphone-Kameravergleichs kommt das Xperia 1 III von Sony ins Ziel. Obwohl die Knipse des Telefons immer noch brauchbare Bilder schießen kann, ist doch zumeist ein Unterschied zu den Konkurrenzgeräten zu bemerken. Interessant vor allem deshalb, weil das Sony mit einer eigenen Profi-Kamerasoftware ausgestattet ist.

Android: 11 / Display: 6,5“, 3.840 x 1.644 / Chipsatz: Snapdragon 888 / Speicher: 256/512 GB / RAM: 12 GB / Kamera: Quad (Haupt, Weitwinkel, Tele, Bokeh) / Akku: 4.500 mAh

Bewertung

Nachtaufnahme: 8 Punkte

Porträt: 25 Punkte

Landschaftsszene: 18 Punkte

Selfie: 9 Punkte

Makro: 10 Punkte

➞ 70 / 245 Punkte

So sehen wir es

Es war am Ende doch ein enges Rennen um den Gesamtsieg, den sich das Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vor dem Apple iPhone 13 Pro sichern konnte. Lediglich acht Punkte (bei maximal 245 zu erreichenden) machten am Ende den Unterschied aus. Da verwundert es auch nicht, dass bis auf eine Kategorie alle Einzelwertungen an diese beiden Geräte gingen. Auf einem sehr guten dritten Platz landet das OnePlus 9 Pro, allerdings mit Respektabstand zu den Mitbewerbern. Der Vorsprung auf Rang vier ist hingegen lediglich ein mickriger Punkt. Bei Olympia wird dieser Rang oft mit Blech assoziiert, hier attestieren wir dem Vivo X60 Pro allerdings sehr gute Ergebnisse. Auf den weiteren Rängen landen das Huawei P40 Pro, der älteste unserer Teilnehmer, das Google Pixel 5 und das Sony Xperia 1 III. Auch wenn die letztgenannten Modelle in ihren Ergebnissen doch Unterschiede zur Konkurrenz aufweisen, so ist das Niveau auch auf den hinteren Rängen noch sehr hoch. Hat man als Otto Normalknipser keinen Vergleich zur Hand, sind die Ergebnisse immer noch völlig akzeptabel.