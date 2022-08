Die 15 besten Shopping-Apps

Geshoppt werden kann mittlerweile überall – auch aus Bus und Bahn, bequem mit dem Smartphone. Wir haben die 15 besten Anwendungen zum Shoppen für euch getestet.

Die App des Online-Shopping-Portals Zalando. Nutzern der App wird ein riesiges Sortiment aktueller Mode geboten, von von Schuhen über Unterwäsche, Shirts und Hosen bis hin zu Accessoires. Natürlich darf da auch Abendkleidung nicht fehlen. Die App überzeugt mit einfachem Aufbau, simpler Bedienung und großer Auswahl.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.zalando.mobile‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Das Versandhaus Amazon kennt wohl mittlerweile jeder. Nun gibt es auch eine App, welche das komplette Angebot des Internetriesen auf das Smartphone bringt. Um die Suche noch einfacher als am Computer zu gestalten, weist die App ein Feature auf, die es in sich hat. So kann man die Suche natürlich klassisch, also durch Eingabe des Produktnamens starten, aber man kann auch mittels QR-Scanner suchen. Dazu muss nur der Scanner ausgewählt, der EAN-Code des Produkts vor die Linse der Kamera gehalten und gescannt werden. Die Amazon-App zeigt danach automatisch das gescannte Produkt mit sämtlichen Informationen und Preisen an. Besonders toll für den Preisvergleich direkt im Handel!

Tipp: Interessante neue Apps findest Du im Artikel NFT Apps auf depotstudent.de.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.amazon.mShop.android‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Shopping findet mehr und mehr im Internet statt, und das nicht erst seit dem Boom von eBay und Amazon. Dass hier im Gegensatz zum Shoppen in den Läden auch wirklich geniale Schnäppchen gemacht werden können, ist auch kein Geheimnis mehr – doch diese zu finden, ist nicht immer leicht. Hilfe bringt hier der Schnäppchen- Blog DealDoktor.de, dessen Redaktion täglich viele Möglichkeiten zum Sparen im Internet auflistet. Praktischerweise gibt es dieses Portal nun auch als kostenlose App.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.dealdoktor.app‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Soziale Netzwerke bereichern unser Leben und mit Fancy wird in Zukunft auch das virtuelle Shoppen noch komfortabler. „Das ist doch nun wirklich nichts Neues“, wirst du denken. Richtig, doch Fancy bietet einen vollkommen neuen Ansatz.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’com.thefancy.app‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Praktisch jeder hat schon einmal im Internet eingekauft und kaum jemand quält sich heute noch durch schwere, gedruckte Kataloge. Dessen sind sich auch die Versandhäuser bewusst und bieten neben entsprechenden Online-Shops jetzt auch vermehrt digitale Varianten ihrer gedruckten Kataloge an.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’com.sasmobile.mobile.kaufnavigator‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Wer bei der gegebenen Vielzahl der Shopping Clubs nicht den Überblick verlieren möchte, der greift zu dieser App, die tagesaktuell über die neuesten Angebote informiert.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’shopping.club‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Die App LadenZeile.de ist eine virtuelle Einkaufsstraße, die dir das Online-Shoppen erleichtert. Das Programm erlaubt es dir, Hunderte von Online-Shops zu durchsuchen, in denen insgesamt über 17 Millionen Produkte zu finden sind – und zwar hauptsächlich aus den Bereichen Mode, Schuhe, Taschen und Möbel.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’ladenzeile.android‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Du guckst gerade “Lafer!Lichter!Lecker!” und stellst fest, dass sich die Speichelbildung in deinem Mund nicht mehr stoppen lässt! Aber du hast ja nichts Verwertbares im Kühlschrank! Was tun? Am besten, du bemühst die lieferando App.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’com.yopeso.lieferando‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Etsy ist ein 2005 gegründetes E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Kauf und Verkauf von handgemachten Produkten vor allem aus den Bereichen Kunst, Fotografie, Mode, Schmuck, Kosmetikprodukte und Spielzeug spezialisiert hat.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’com.etsy.android‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Der allseits bekannte Elektronikversandhandel Conrad gibt dir nun auch eine mobile Anwendung in die Hand, die es dir ermöglicht, Einkäufe direkt über dein Smartphone abzuwickeln. Dabei kannst du aus über 350.000 Artikel auswählen -von Zubehörteilen für Auto, Computer, Haushalt bis hin zu Werkzeug und Bauelementen.

Alle Technik- und Elektronikbegeisterten sowie Heimwerker finden mit der Conrad App schnell günstige Angebote und können aus einem riesigen Sortiment wählen.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’com.excelsisnet.android.conradshopping‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Du kennst das: Man schreibt eine Einkaufsliste, doch beim Einkauf selbst hat man alles mit, nur nicht die Liste. Vorbei sind Zeiten, in denen Einkaufslisten nicht mehr dabei sind. Es sei denn, man lässt sein Smartphone zuhause. Und das ist so ziemlich das Letzte, was man vergessen würde. Du denkst nun, dass wir von einer simplen Einkaufslisten-App reden. Richtig, dieser Vertreter kann aber noch mehr…

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’ShoppingListPro.DE‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Du bist stets auf der Suche nach dem günstigsten Preis? Dann sei dir die idealo Preisvergleich-App wärmstens empfohlen. Sie sucht und findet tolle Angebote, erinnert an Schnäppchen mit Hilfe eines Preisalarms und sorgt dafür, dass du im Preis-Dschungel niemals den Überblick verlierst.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.idealo.android‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Egal ob ihr unterwegs seid oder ob einfach mal die Küche kalt bleiben soll: Mit dieser App macht ihr rasch die nächste Pizzaschmiede in der Nähe ausfindig und könnt euch auch gleich auf diesem Weg eine solche Mafiatorte bestellen. Gesunde Ernährung sieht zwar anders aus, aber es ist noch nie so intuitiv und einfach gewesen, seinen Cholesterinspiegel nach oben zu jagen.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.pizza‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Wer sicher gehen will, dass es sich beim tollen Shopping-Angebot wirklich um den Bestpreis handelt, dem wird diese App gute Dienste erweisen.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’at.geizhals.pv‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]

Diese einzigartige App wurde hier schon von uns als Tipp der Woche vorgestellt. In der Auflistung der besten Shopping-Apps darf sie aber dennoch nicht fehlen, daher hier eine kurze Zusammenfassung: Mit der App Barcoo scannt man Markenprodukte ein, und erhält dann einen Überblick, zu welchen Preisen das gescannte Produkt im Internet aber auch in den Verkaufsstellen in der Nähe angeboten wird. Auch Testberichte, Nutzermeinungen oder eine Lebensmittelampel finden sich in der Applikation.

Hier geht’s zum ausführlichen Test.

[pb-app-box pname=’de.barcoo.android‘ name=“ theme=’light‘ lang=’de‘]