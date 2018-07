Tracking-Apps für Workouts gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. „Rundogo“ ist vom Grundprinzip nichts anderes, bietet jedoch die Möglichkeit, den eigenen Hund miteinzubeziehen. Sie geben nach der Registrierung zunächst Ihren und dann den Namen Ihres Vierbeiners ein. Kurz noch die Rasse festlegen und schon sind Sie durch. Die App ist bisher nur in Englisch erhältlich, dafür sind die in Deutschland gebräuchlichen Maßeinheiten (Grad, Meter) voreingestellt.

