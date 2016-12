Die 10 grÃ¶ÃŸten Smartphone-Hersteller

Die 10 größten Smartphone-Hersteller Johannes Gehrling

Auch 2016 ist der Smartphone-Markt extrem interessant gewesen – vor allem chinesische Hersteller haben mächtig aufgeholt. Wir präsentieren: Die zehn größten Smartphone-Hersteller in diesem Jahr!

Platz 1: Samsung

Der südkoreanische Produzent bleibt weiterhin auf dem ersten Platz – 21% Marktanteil sichern ihm diese Position. Erstaunlich ist der Erfolg vor allem hinsichtlich des Debakels um das Galaxy Note 7.

Platz 2: Apple

Der zweite Platz geht an das Unternehmen aus Kalifornien: Apple – mit einem Marktanteil von 5,3%. Das aktuellste Gerät mit angebissenem Apfel als Logo ist das iPhone 7 bzw. sein großer Bruder das iPhone 7 Plus.

Platz 3: Huawei

Das chinesische Unternehmen schafft es 2016 auf den dritten Platz mit bis dato etwa 140 Millionen verkauften Smartphones.

Platz 4: Oppo

Auch auf Platz 4 landet ein Unternehmen aus China: Oppo, das die meisten Smartphones in seinem Heimatland verkauft – aber auch in der restlichen Welt setzt der Hersteller immer mehr Geräte ab.

Platz 5: Vivo

Und noch ein chinesischer Produzent: Platz 5 geht an Vivo. Das Unternehmen verkauft seine Smartphones ebenfalls vor allem in China, aber auch in Ländern wie Indien und Myanmar steigen die Verkaufszahlen an.

Platz 6: OnePlus

Kein Ende in Sicht: Auch der 6. Platz geht nach China, genau genommen an OnePlus. Das Unternehmen ist vor allem für seine Highend-Geräte zu erschwinglichen Preisen bekannt.

Platz 7: Xiaomi

Bereits das fünfte Unternehmen aus China unter den zehn erfolgreichsten Smartphone-Produzenten 2016: Xiaomi.

Platz 8: Lenovo

Lenovo, ebenfalls in China beheimatet, erreicht heuer den 8. Platz. Zum Unternehmen gehört mittlerweile auch Motorola, das unter den Namen Lenovo Moto läuft.

Platz 9: LG

Mit LG befindet sich auf Platz 9 neben Samsung ein weiteres Unternehmen aus Südkorea unter den besten 10.

Platz 10: Sony

Dank Sony ist auch Japan in dieser Liste vertreten. Das Unternehmen hatte es in letzter Zeit eher schwer, seine Smartphones an die Kunden zu bringen.

Quelle: GadgetsNow