Mark Zuckerberg: Facebook-CEO spendet drei Milliarden Dollar zur Krankheitsforschung

Mark Zuckerberg will künftig gegen Krankheiten ankämpfen – und zwar gegen alle. Das soll nicht heißen, dass es dem Facebook-CEO gesundheitlich nicht gut geht, vielmehr will er drei Milliarden US-Dollar spenden, um die Forschung gegen AIDS und Co. voranzutreiben.

Die Spende verfolgt ein hochgestecktes Ziel: Irgendwann sollen alle Krankheiten, die die Menschheit kennt, heilbar oder zumindest ordentlich behandelbar sein. Verteilt über die nächsten zehn Jahre spenden Zuckerberg und seine Frau für diesen Zweck drei Milliarden US-Dollar oder umgerechnet etwa 2,67 Millionen Euro.

Vergeben wird das Geld über die eigenen Initiative, an welche Forschungseinrichtung welche Summen fließen werden, ist allerdings noch nicht klar definiert. Ziel ist es auf jeden Fall, zu Lebzeiten seiner Tochter sämtliche Krankheiten behandelbar oder gar heilbar zu machen. Die ersten 600 Millionen Euro werden auf jeden Fall in ein neu zu errichtendes biologisches Forschungszentrum in San Francisco fließen.

Quelle: FT