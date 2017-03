Bildschirmtastatur Gboard: Betaversion mit integriertem Ãœbersetzer

Bildschirmtastatur Gboard: Betaversion mit integriertem Übersetzer Hartmut Schumacher

Die Bildschirmtastatur „Gboard“ wird immer leistungsfähiger. Nun kann sie sogar schon Texte übersetzen.



Auch interessant: GBoard – Neue innovative Google-Tastatur nun für Android

Die aktuelle Betaversion der Bildschirmtastatur „Gboard“ von Google wartet mit einer nützlichen Neuerung auf: Die Tastatur ist nun in der Lage, eingegebenen Text direkt in eine andere Sprache zu übersetzen. Das funktioniert über den Online-Dienst „Google Übersetzer“. Mit vertraulichen Texten sollte man dies also eher nicht tun.

Über der Tastatur befindet sich eine neue Schaltfläche, mit der sich der Übersetzungsbereich aufklappen lässt. Dort können Sie erstens die Übersetzungsrichtung auswählen und zweitens den gewünschten Text eingeben. Der übersetzte Text erscheint direkt in der gerade verwendeten App, wo Sie ihn nötigenfalls noch verändern können.

Im Play Store ist die Betaversion von Gboard derzeit nicht erhältlich – weil bereits genügend Anwender am Testprogramm teilnehmen. Sie können die Betaversion aber stattdessen bei Apk Mirror herunterladen.

Quellen: Gboard im Play Store, Betaversion von Gboard im Play Store, Betaversion von Gboard bei Apk Mirror