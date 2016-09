Googles zukÃ¼nftige Android-Notebooks werden eine ernsthafte Konkurrenz fÃ¼r Microsofts Surface-GerÃ¤te sein

Googles zukünftige Android-Notebooks werden eine ernsthafte Konkurrenz für Microsofts Surface-Geräte sein Hartmut Schumacher

Ein Notebook-Betriebssystem, das auf Android und auf „Chrome OS“ basiert? Das dürfte den Notebook-Markt gehörig aufwirbeln.



Auch interessant: Windows-Software auf Android-Geräten!

Google wird gerüchteweise im dritten Quartal 2017 ein Notebook veröffentlichen, auf dem das neue Betriebssystem „Andromeda“ seinen Dienst verrichtet. Dabei wird es sich um eine Android-Version handeln, in die viele Funktionen des Notebook-Betriebssystems „Chrome OS“ integriert sein werden.

Vermutlich wird dieses knapp 790 US-Dollar teure Notebook den Namen „Pixel 3“ tragen, einen Intel-Prozessor verwenden und über einen 12,3-Zoll-Bildschirm verfügen. Das Gerät wird sich auch als Tablet verwenden lassen und die Bedienung über einen Eingabestift unterstützen.

Bereits jetzt ist es Google gelungen, relativ viele Chromebooks (so die Bezeichnung fĂĽr Notebooks, die mit dem Betriebssystem Chrome OS ausgestattet sind) an US-Schulen zu verkaufen. Und auch im Niedrigpreisbereich des Notebook-Marktes konnten Chromebooks (siehe Bild) ein wenig FuĂź fassen.

Notebooks mit dem Betriebssystem Andromeda könnten es dem Unternehmen Google in Zukunft ermöglichen, nicht nur seine Marktanteile in diesen Bereichen zu vergrößern, sondern sich auch einen Teil des Convertibles-Marktes zu schnappen, in dem derzeit noch die Microsoft-Geräte der „Surface“-Reihe dominieren.