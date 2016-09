Video: smart read to drop macht den Kofferraum zur Paketbox

Nicht dass wir den Smart mit einer Postbox vergleichen würden, aber man kann dieses smarte Fahrzeug tatsächlich dazu verwenden.

smart ready to drop nennt sich dieses Feature, das die Übernacht-Paketzustellung im Kofferraum ermöglicht. Dazu ist smart eine Kooperation mit DHL eingegangen. Ab sofort läuft der Beta-Test in Stuttgart an, in wenigen Monaten folgen Köln und Berlin. Insgesamt soll der Beta-Test auf sieben deutsche Städte ausgedehnt werden.

So funktioniert´s…

Die Funktionsweise ist einfach. Jeder smart-Fahrer in Stuttgart und später egal wo, kann direkt bei einer Online-Bestellung sein Fahrzeug als Lieferadresse angeben. Damit erübrigt sich das Abholen bei der Post bzw. der Gang zum Nachbarn, für den Fall, dass er das Paket nicht selbst annehmen konnte.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

Zustellung über Nacht

Retouren-Mitnahme durch Paketboten

Sicheres digitales Zugangssystem für Paketboten

Wie das Ganze funktioniert, siehst du im nachfolgenden Video.

Ähnliche Beiträge

Quelle: Smart