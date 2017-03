Dieser USB-Stick verwandelt jeden PC oder Mac in einen Fernseher Michael Derbort

Fernsehen am PC? Das ist möglich und erfordert auch keinen großen Aufwand. Pearl bietet zu diesem Zweck einen USB-Stick an, der sich in Minuten anschließen und einrichten lässt. Auch die Kosten hierfür sind sehr überschaubar.

Fernsehempfang für den PC

Der USB-Stick von auvisio ist nicht wesentlich größer, als ein handelsüblicher Datenstick und verfügt über einen Antennenanschluss, an dem sich die mitgelieferte Antenne eingesteckt werden kann. Unterstützt werden neben DVB-T, was ja nunmehr zu Grabe getragen wird, auch DVB-T2 und DVB-C – also digitales Kabelfernsehen.

Nachdem dieser Stick am PC, iMac oder MacBook angeschlossen wurde, ist es nur noch erforderlich, die ebenfalls enthaltene Software zu installieren und schon kann der Fernsehgenuss beginnen. Der integrierte elektronische Programm-Guide hilft dabei, die gewünschten TV-Sendungen zu finden. Außerdem ist es natürlich auch möglich, Sendungen oder Filme direkt auf der Festplatte aufzuzeichnen.

Es lassen sich alle freien TV-Sender empfangen. Die Auswahl erfolgt durch einfachen Klick auf den gewünschten Eintrag in der Senderliste. Der TV-Stick ist bei Pearl für 44,90 Euro erhältlich.

Quelle: Pearl