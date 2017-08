Galaxy Note 8: Erstes Bild und Features aufgetaucht Michael Derbort

Evan Blass, bekannter Technik-Blogger, hat das erste tatsächliche Bild und die technischen Daten des neuen Galaxy Note 8 von Samsung veröffentlicht. Nach seinen Aussagen stammen die Informationen von jemandem, der mit der Endkonfiguration der Geräte vertraut ist. Kaum hatte er all das publiziert, geistern Foto und Specs durch das Netz. In Ordnung: Geistern wir mal mit.

Was wir erwarten dürfen

Nehmen wir Blass‘ Quelle als Maßstab, können wir getrost davon ausgehen, dass die nun bekannt gewordenen Daten so ziemlich dem entsprechen dürften, was anschließend in den Regalen liegt.

Demnach verfügt das Gerät über ein 6,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1.440 x 2.960 Pixeln. Leistungsgeber sind ein Exynos 8895- oder ein Snapdragon 835-Prozessor und 6 GB RAM. Mindestens 64 GB Speicher sollen zur Verfügung stehen, erweitern lässt sich dieser mit einer Micro-SD-Karte. Ein 3.000 mAh-Akku soll dafür Sorge tragen, dass diesem Smartphone nicht so schnell die Luft ausgeht. Diese wurden übrigens besonders akribisch getestet, Samsung möchte ganz offensichtlich ein Debakel wie beim Note 7 vermeiden.

Bei der Hauptkamera setzt der koreanische Elektronikriese erstmals auf ein Dual-Lens-System, sprich: eine Kombination aus normalem Objektiv und einem Teleobjektiv, beide mit einer Auflösung von 12 MP.

Das Note 8 wird ziemlich teuer ausfallen: 999 Euro sind wohl beim Kauf auf den Tisch des Hauses zu blättern.

Ob sich die jetzt bekannt gewordenen Daten als richtig erweisen, werden wir übrigens ziemlich bald genau wissen. Am 23. August wird das Note 8 offiziell vorgestellt – mit Pauken und Trompeten. Über den Marktstart wird noch spekuliert. Die Rede ist aber immer häufiger vom 15. September.

Quelle: 9to5google.com