Google Pixel: EndgÃ¼ltige Details aufgetaucht

Google Pixel: Endg├╝ltige Details aufgetaucht Heiko Bauer

Der britische Smartphoneh├Ąndler Carphone Warehouse hat zwischenzeitlich versehentlich die fertige Bestellseite f├╝r die Pixel-Smartphones ver├Âffentlicht.

Am morgigen 4. Oktober l├Ąsst Google den Vorhang fallen und wir erfahren endg├╝ltig, was wir bekommen, wenn wir uns ein Pixel oder Pixel XL kaufen. Dass Carphone Warehouse kurz vorher alle Infos leakt, war vermutlich nicht vorgesehen. Die meisten Details entsprechen allerdings dem, was wir ohnehin im Vorfeld schon geh├Ârt haben. Beide Ger├Ąte werden durch eine Snapdragon-CPU mit 2,15 GHz angetrieben, unterst├╝tzt durch 4 GB RAM. Dazu gibt es 32 oder 128 GB internen Speicher. Die 5 und 5,5 Zoll gro├čen AMOLED-Displays sind durch Gorilla Glas 4 gesch├╝tzt und haben Aufl├Âsungen von 1080p und 1440p. Als Betriebssystem kommt nat├╝rlich Android 7.1 zum Einsatz. Die 12-MP-Front- und 8-MP-R├╝ckkameras haben optische Bildstabilisatoren.

Erweiterbarer Speicher?

Vielleicht am interessantesten ist, dass Carphone Warehouse von MicroSD-Kartenslots schreibt, was aber vermutlich ein Irrtum ist. Sollte es doch stimmen, w├Ąre das zumindest der ultimative Unterschied zur Nexus-Reihe.

Quelle: Android Police