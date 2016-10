Technik: Diese handlichen Smartphones sind zwar klein aber fein! Peter Mußler

Where have all the small phones gone? Ja, das muss man sich allen Ernstes fragen. Denn das erste Smartphone mit Touch-Display, das iPhone „Null“, hatte einen Bildschirm mit einer Diagonale von 3,5 Zoll, einer der ersten Android-Vertreter, das HTC ­Magic, einen mit lediglich 3,2 Zoll.

Heute, knapp ein Jahrzehnt nach EinfĂŒhrung dieses völlig neuen Handy-Typs, sind GerĂ€te der 5,5-Zoll-Klasse oder darĂŒber lĂ€ngst mehr keine Exoten mehr. Zu einer Art Standardmaß entwickelt hat sich eine Diagonale mit fĂŒnf Zoll LĂ€nge. Der Sprung von 3,5 auf 5 Zoll entspricht einem FlĂ€chenzuwachs von 100% – wir haben heute also im Schnitt doppelt so viel AnzeigeflĂ€che wie bei den ersten ­Smartphones. Das hat den Vorteil, dass der Medienkonsum bequemer ist: Video lassen sich besser schauen, BĂŒcher und Zeitschriften besser lesen. Auch die Bedienung ist natĂŒrlich einfacher als ĂŒber einen Mikroschirm.

Der Nachteil dieser GrĂ¶ĂŸenentwicklung ist die Verschlechterung in der Ergonomie. GrĂ¶ĂŸere GerĂ€te sind schwerer, lassen sich nicht mehr mit einer Hand zugleich halten und bedienen und verbrauchen auch mehr Strom. Als sogar Apple mit dem iPhone 6 den Sprung in die 5 Zoll-Gefilde wagte, schien die Zeit der handlichen Smartphones endgĂŒltig Geschichte zu sein. Klein heißt offenbar zumeist auch schwach. Aber stimmt das? Wir geben die Antwort.

Checklist

Display

Wenn der Bildschirm kleiner ist, benötigt er nicht so viele Pixel, um fĂŒr das menschliche Auge scharf zu wirken. Eine HD-Auflösung reicht bei 4,5 Zoll Diagonale locker aus. Außerdem verbraucht ein kleinerer Schirm weniger Energie.

Akku

Wie beim Bildschirm bereits angemerkt, ist bei den kleineren GerĂ€ten der Energieverbrauch durch den kleineren Bildschirm geringer. Die Akkuzahlen muss man deshalb auch nicht mit denen der großen GerĂ€te vergleichen.

Hardware

Keine Abstriche sollte man hingegen bei Chip-Set, Speichern und Foto in Kauf nehmen. Die Recheneinheit wird bei kleineren GerÀten kaum minder beansprucht, bei Bildern und Speicherplatz sind EinschrÀnkungen ebenfalls unpraktisch.

1. Apple iPhone SE

Mit dem IPhone SE trĂ€gt Apple genau dem BedĂŒrfnis Rechnung, das uns dazu bewogen hat, dieses Kaufberatungsthema zu wĂ€hlen: Viele Kunden wollen ein kleines Smartphone. Also wurde grĂ¶ĂŸtenteils die Technik des 6S in das handliche GehĂ€use des iPhone 5 gepackt und die Kritiker der „neuen GrĂ¶ĂŸe“, die seit der EinfĂŒhrung des iPhone 6 nie ganz verstummten, konnten besĂ€nftigt werden. Durch das kleinere Display sind die Standzeiten ĂŒberdies besser, da der Akku nicht viel geschrumpft wurde. Die Kamera ist top, genauso wie die restliche Technik – deshalb ist das iPhone SE auch unser Primus unter den Kompakten.

EinschĂ€tzung:Â

Ein aktuelles iPhone mit der alten Tugend der einhĂ€ndigen Bedienbarkeit. Mit dem großen Speicher zahlt man aber auch altbekannte Preise.

2. Sony XPERIA Z5 compact

Sony ist von je her die erste, da auch einzige Wahl, wenn es um leistungsstarke Android-GerĂ€te mit handlichen Maßen geht. Diese Kompaktvariante des jĂŒngst abgelösten Top-Modells wartet mit starkem Achtkern-Chip, 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB ROM auf. Dazu gesellt sich eine hochauflösende Kamera (die jedoch nicht vollauf zu ĂŒberzeugen weiß), WLAN ac fĂŒr schnellen Datenfluss, NFC und ein Fingerabdruck-Scanner. Das Beste, vielleicht auch noch im ausgehenden Badesommer interessant, ist das wasserdichte GehĂ€use. Solange man das Ding nicht gerade auf dem Seegrund vergisst, ist es hart im Nehmen.

EinschĂ€tzung:Â

Klein, schnell, dicht, gut ausgestattet und akkustark. Was will man mehr? Sicher das stÀrkste unter den kompakten Android-Phones.

3. Samsung GALAXY A3 (2016)

Wenn es um das Design geht, ist das Galaxy A3 das jĂŒngste dieser Zusammenstellung. Das

GehĂ€use und das fließende Glas ĂŒber dem Bildschirm vermeiden echte Kanten. Das schmeichelt der Hand des Halters. Die Technik ist zwar nur mittelklassig, doch bei einem ­Samsung-Smartphone hat man stets das GefĂŒhl, ein ausgereiftes Produkt in HĂ€nden zu halten – so auch hier. Diese gute Handhabung im ĂŒbertragenen Sinne rĂŒhrt nĂ€mlich auch von einer durchdachten BenutzeroberflĂ€che her. Hinzu kommt die GĂŒte und Strahlkraft des AMOLED-Displays, das in HD genĂŒgend hoch auflöst.

EinschÀtzung:

Die Kamera ist gut, Speicher und Recheneinheit mittelprĂ€chtig, das Design und die Verarbeitung dafĂŒr top. Und der Preis: sehr attraktiv.

4. Motorola MOTO E 2nd gen.

Das Moto E zweiter Generation ist zwar das Ă€lteste GerĂ€t dieser Liste, mit seinem Erscheinungstermin (Februar 2015) jedoch noch kein echter Oldtimer. Das installierte Android-OS lĂ€sst sich per Update sogar auf den Stand 6.0 bringen. Das Display löst nominell gering auf, bei der kleinen FlĂ€che kann man das aber verschmerzen. Schwachpunkt ist der nur 8 GB große interne Speicher (also am besten gleich eine SD-Karte dazu kaufen) und die Selfie-Kamera. Geradezu gewaltig fĂŒr ein so winziges GerĂ€t ist aber der Akku mit 2.390 mAh. Man sollte also nicht schnell in Energienöte geraten. Übrigens auch schon an Bord: LTE.

EinschĂ€tzung:Â

Das Moto E 2nd. Gen. bietet noch immer ein hervorragendes Preis-Leistungs-VerhÀltnis. Kamera und Speicher sollten aber nicht zu wichtig sein.

5. Alcatel ONETOUCH IDOL 34.7

Das Idol 3 in der 4,7-Zoll-Ausgabe ist nicht nur handlich, sondern auch ungemein leicht. Dennoch ist es gut ausgestattet: Neben einem LTE- verfĂŒgt das GerĂ€t ĂŒber ein NFC-Modul und die möglicherweise stĂ€rksten Lautsprecher, die in Smartphones verbaut wurden. Die beschallen den Nutzer sogar in Stereo-Manier ober- und unterhalb des Displays. So macht Video-Schauen Spaß! Die Rechen-Power ist heute wie bei Erscheinen mittelklassig, mit den 16 GB Speicher kann man leben. Ein Update auf Android Marshmallow wurde zwar angekĂŒndigt, ist aber noch nicht verfĂŒgbar.

EinschÀtzung:

Nicht nur der GrĂ¶ĂŸe wegen gut zu halten, sondern auch wegen des geringen Gewichts. Zum aktuellen Preis eine sehr gute Mischung.

6. LG K4

Das Strategie hinter diesem jĂŒngsten Android-Phone auf dieser Doppelseite war schon bei MarkteinfĂŒhrung im Januar klar: Low Price statt High Tech. Unter dem Aspekt der Leistbarkeit ist die Schöpfung dieses Handys mit 4,5 Zoll kleinem Display zu sehen. Das lĂ€sst sich zwar LG-typisch per doppeltem Fingertippen aufwecken, aufgrund einer geringen Pixelzahl fehlt es ihm aber an SchĂ€rfe. Nur 218 ppi Punktdichte sind mager. Gespart wurde auch an Speicherplatz, Prozessor und RAM. Auch die Kamera ist nicht so ruhmreich wie die in den grĂ¶ĂŸeren LG-GerĂ€ten. Schön dagegen: LTE und ein tauschbarer Akku.

EinschĂ€tzung:Â

Im Großen und Ganzen ein sehr gĂŒnstiges Handy, das jung ist, aber nicht mehr ganz frisch wirkt. Gewisse Versionen verfĂŒgen ĂŒber zwei SIM-Slots.